Cronaca 601

Caltanissetta, macellai critici con il sindaco: "Buoni spesa già intestati, una presa in giro per le imprese del settore"

Riportiamo di seguito la nota a firma di Gesuele Scicolone in rappresentanza della categoria dei macellai

Redazione

07 Aprile 2020 21:17

Gesuele Scicolone a nome della categoria dei Macellai Confcommercio e di tutti gli operatori del settore alimentare, interviene nuovamente sulla problematica dei buoni spesa. Oggi sono stati distribuiti i buoni spesa e con grande sorpresa i buoni sono già intestati con l’indicazione delle attività dove rifornirsi. Ma tutto questo è normale? Si condizionano anche le preferenze. Quali sono le motivazioni? Le parole e rassicurazioni di domenica dove sono finite? Cosa ha fatto l’amministrazione per dare pari opportunità alle piccole imprese? Personalmente ho inviato domenica una mail alla Croce Rossa e non ho ricevuto nessuna risposta. Adesso si capisce il perché: era già tutto pronto. Da fonti non ufficiali, ho avuto notizie che per l’inserimento di altre attività, rispetto a quelle presenti ancora oggi nell’allegato del Bando, si dovrà aspettare la pubblicazione di un ulteriore bando. Intanto per questa prima tranche di somme, pari € 140.000 circa



Gesuele Scicolone a nome della categoria dei Macellai Confcommercio e di tutti gli operatori del settore alimentare, interviene nuovamente sulla problematica dei buoni spesa. Oggi sono stati distribuiti i buoni spesa e con grande sorpresa i buoni sono già intestati con l’indicazione delle attività dove rifornirsi. Ma tutto questo è normale? Si condizionano anche le preferenze. Quali sono le motivazioni? Le parole e rassicurazioni di domenica dove sono finite? Cosa ha fatto l’amministrazione per dare pari opportunità alle piccole imprese? Personalmente ho inviato domenica una mail alla Croce Rossa e non ho ricevuto nessuna risposta. Adesso si capisce il perché: era già tutto pronto. Da fonti non ufficiali, ho avuto notizie che per l’inserimento di altre attività, rispetto a quelle presenti ancora oggi nell’allegato del Bando, si dovrà aspettare la pubblicazione di un ulteriore bando. Intanto per questa prima tranche di somme, pari € 140.000 circa



News Successiva Patrimonio da 150 milioni dissequestrato all'editore Ciancio, il provvedimento diventa esecutivo

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare