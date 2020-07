Cronaca 1879

Caltanissetta, lutto nel mondo del motorsport siciliano: è morto Giancarlo Pilato

Appassionato di rally seguiva ovunque il figlio Marco che ha disputato diverse gare

15 Luglio 2020

E' morto stanotte all'età di 59 anni il nisseno Giancarlo Pilato. Due mesi fa gli era stato diagnosticato un brutto male che purtroppo non gli ha lasciato scampo, nonostante abbia sempre affrontato la malattia senza perdere mai il sorriso. Appassionato di rally seguiva ovunque il figlio Marco che ha disputato diverse gare. Tantissimi i messaggi di cordoglio sulla sua pagina facebook. "Il Motorsport siciliano - scrive Sebastian Feudale - perde un grande amico, Giancarlo Pilato non è più con Noi.

Un grande amico ed un grande appassionato, che col suo modo spontaneo e genuino di vivere la vita si è fatto voler bene da tantissime persone. Tanti i momenti di sport e non solo che abbiamo condiviso in pista, sulle strade ed in quella curva "Zabbare", dove tutti gli anni si riunivano tanti amici per vedere la cronoscalata.

Ma frà, vidi ca t'aspittu e Zabbari - questa la frase che ogni anno mi scriveva qualche giorno prima della Coppa Nissena. Fai buon viaggio Giancà ❤️



