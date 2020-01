Eventi 405

Caltanissetta, lunedì 6 gennaio arrivano i Re Magi a San Michele

Un appuntamento fisso che, ogni anno, ritorna puntuale nei giorni dell’Epifania per trasmettere la fede ai bambini

Redazione

05 Gennaio 2020 10:02

Si svolgerà lunedì 6 gennaio alle ore 16.30 nella chiesa di San Michele Arcangelo di Caltanissetta la Sacra Rappresentazione dell’arrivo dei Re Magi a Betlemme.Un appuntamento fisso che, ogni anno, ritorna puntuale nei giorni dell’Epifania per trasmettere la fede ai bambini e far comprendere loro il significato della nascita di Gesù.

La rappresentazione “Ecco arrivano i Re Magi…” permetterà di poter ascoltare, con recite e canti, alcune delle pagine più belle dei Vangeli sul Natale.

Un progettocoordinato da Padre Giovanni Pollani, parroco della chiesa di San Michele Arcangelo, e messo in scena dagli stessi parrocchiani che, con spirito di servizio, hanno scelto di far rivivere le emozioni e le sensazioni vissute dopo l’annuncio di pace e di gioia alla Sacra Famiglia, ai pastori, ai Re Magi ed Erode.

Interpreti, musicisti e registi coinvolti nella Sacra Rappresentazione sono: Danilo Bordonaro, Giuseppe Cazzetta,Tiziana Di Marco, Rosetta Gioè, Emanuele Gruttadauria, Ester La Marca, Giuseppe La Marca,Alessandro Lazm, Angelo Martorana, Chiara Morreale, Giovanni Paolo Morreale, Massimiliano Morreale,Paolo Morreale, Marlene Nucera, Maria Pignataro, Beatrice Provenzano, Alice Pullerone, Aurora Pullerone,Noemi Sardella eMarcella Sardo.



