Caltanissetta, luna park gratis per i ragazzi di parrocchie e associazioni: consegnati i pass ai referenti di diversi gruppi

Sarà possibile accedere alle giostre del luna park allestito in contrada Pian del Lago in occasione della fiera di San Michele

Redazione

01 Ottobre 2019 15:40

Pass gratuiti per l'accesso alle giostre del luna park allestito in contrada Pian del lago per la fiera di San Michele, rilasciati a parrocchie, associazioni di volontariato che operano con i minori, comunità alloggio per minori, organizzazioni che erogano assistenza ai disabili. L'iniziativa ha visto impegnati il sindaco, Roberto Gambino e l'assessore ai servizi sociali Cettina Andaloro.Mercoledì 2 ottobre a partire dalle ore 17 tutti i ragazzi accompagnati dai tutor responsabili delle strutture accreditate con pass potranno fruire dei giochi e delle giostre gratuitamente e senza limitazioni. L'iniziativa è stata possibile grazie all'adesione dei giostrai tramite il loro rappresentante, Enzo Talarico. “In questi giorni abbiamo visto migliaia di ragazze e di ragazzi divertirsi al luna park com'è giusto che sia. Ma non tutti, per difficoltà o per motivi di varia natura, hanno potuto farlo. Ci affidiamo ai parroci e ai tutor responsabili delle associazioni per far godere appieno questa giornata ai loro ragazzi”. E' quanto dichiarano nella nota congiunta il sindaco, Roberto Gambino e l'assessore ai servizi sociali, Cettina Andaloro. I pass non sono personali ma sono stati consegnati ai tutor responsabili.





