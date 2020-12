Cronaca 166

Caltanissetta, lotta all'abusivismo commerciale e rispetto delle regole anti covid: più controlli sul territorio

Ad annunciarlo è stato il vicequestore Felice Puzzo. Il fenomeno dell'abusivismo commerciale è particolarmente attenzionato

Donata Calabrese

22 Dicembre 2020 12:44

Lotta all’abusivismo commerciale. A dichiararla sono le forze di polizia del territorio che hanno già avviato, di concerto con l’Asp, i primi controlli a Caltanissetta, culminati con le prime sanzioni nell’ambito di una vera e propria “campagna antiabusivismo”.“I controlli – ha spiegato il vicequestore Felice Puzzo nel corso di una conferenza stampa - proseguiranno anche nei prossimi giorni oltre che a Caltanissetta anche a Gela e Niscemi. Sono state le stesse associazioni di categoria a chiedere che il fenomeno venga costantemente monitorato. La polizia locale, di concerto con i rappresentanti delle altre forze dell’ordine, controllerà sia gli ambulanti abusivi che coloro che sono dotati di regolare licenza”. Il vicequestore si è anche soffermato sui controlli che verranno effettuati nei prossimi giorni in relazione alle misure restrittive appena imposte dal governo per le festività natalizie. “Sul territorio, distribuiti tra quattro turni, saranno presenti 160 uomini. Vi sarà anche l’esercito, oltre a polizia, carabinieri, guardia di finanza e vigili urbani. Non andremo sicuramente dentro le case dei nisseni per andare a controllare quante persone sono sedute a tavola e per questo invitiamo tutti al rispetto delle regole”.



