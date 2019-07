Eventi 280

Caltanissetta, live painting del pittastorie nisseno Lorenzo Ciulla: confronto fra artisti e pubblico

L'appuntamento è per domani, giovedì 11 luglio a partire dalle 19.30 presso l'Oz. Verrà realizzato un dipinto dal vivo

10 Luglio 2019 17:09

Interessante iniziativa giovedì 11 luglio a Caltanissetta. Live painting, dell’artista, o meglio pittastorie nisseno Lorenzo Maria Ciulla, come ama definirsi, in quanto le sue opere raccontano per lo più le storie vissute durante la sua quotidianità, che prendono il nome di “dipuntu”, il nome del nuovo format d’arte che verrà realizzato a partire dalle 19:30 presso l’Oz.Il live painting è l’occasione per gli artisti di uscire dal proprio studio ed entrare direttamente in contatto col pubblico e di permettere alle persone di rapportarsi con la creatività. Lorenzo Ciulla sottolinea: “Lo scopo infatti del format è quello di dipingere con le persone che avranno la voglia di mettersi in gioco di fronte una tela grazie ai colori e pennelli messi a disposizione per tutti coloro che per una sera entreranno in stretto rapporto con la loro anima sprigionando tramite il colore, le loro emozioni”.

Sarà predisposta una tela lunga 6 metri e alta circa 2 in cui sarà realizzato un dipinto dal vivo partendo da un concetto già sviluppato precedentemente e quindi da completare in mezzo al pubblico.

Una piccola esposizione con una parte dei lavori di Lorenzo saranno esposti all’interno dei portici di via Libertà accompagnati dalla musica del dj Dino Sole.



