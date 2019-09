Cronaca 562

Caltanissetta, lite tra fidanzati: interviene la polizia. Nell'auto dell'uomo manganello telescopico

Il trentacinquenne è stato denunciato dai poliziotti intervenuti nel quartiere Santa Croce

Redazione

04 Settembre 2019 11:13

I poliziotti della sezione Volanti hanno denunciato in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica un nisseno trentacinquenne per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Una pattuglia della Polizia di Stato stanotte è intervenuta nel quartiere Santa Croce per lite tra fidanzati. Gli agenti hanno identificato i contendenti rendendoli edotti delle facoltà di legge. Di seguito alla perquisizione eseguita sul mezzo dell’uomo, è stato rinvenuto e sequestrato un manganello telescopico. Il trentacinquenne è stato denunciato.

