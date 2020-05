Cronaca 1035

Caltanissetta, lite per gelosia inizia su facebook e finisce in strada: un minore denunciato

La vittima ha riferito agli agenti di essere stato aggredito da un suo conoscente a seguito di diverbi su facebook

Redazione

06 Maggio 2020

I poliziotti della sezione volanti hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni un adolescente per lesioni personali. Lunedì pomeriggio il giovane ha aggredito un coetaneo, sferrandogli un pugno al volto e causandogli ferite guaribili in trenta giorni. La lite è avvenuta in strada alla presenza di diversi passanti. Una pattuglia della Polizia di Stato in servizio di controllo del territorio, che transitava in quel momento, ha assistito alla ressa creatasi tra i litiganti e chi stava tentando di separarli. La vittima ha riferito agli agenti di essere stato aggredito da un suo conoscente a seguito di diverbi avuti con lo stesso, iniziati qualche giorno prima su un noto social network, per motivi di gelosia.

