Cronaca 651

Caltanissetta, lite in strada nella notte tra due ventenni ubriachi. Sanzionati entrambi dalla polizia

I due erano visibilmente ubriachi e ricoperti di ecchimosi ed escoriazioni al volto e agli arti

Redazione

04 Luglio 2019 11:47

Nella decorsa notte, intorno alle 2, i poliziotti della sezione volante, di seguito a richieste pervenute alla sala operativa della questura, sono intervenuti in via Consultore Benintendi poiché era stata segnalata una rissa in corso. Gli agenti sul posto hanno constatato che non si trattava di rissa ma di due giovani che per futili motivi stavano litigato tra di loro. I due, identificati per due ventenni, gravati da pregiudizi di polizia, in stato di agitazione e visibilmente ubriachi, presentavano varie escoriazioni ed ecchimosi al volto e agli arti, e uno di essi aveva la maglietta strappata. Entrambi sono stati condotti in questura e sanzionati amministrativamente per ubriachezza, che prevede il pagamento di una pena pecuniaria da 51 a 309 euro.

