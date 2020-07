Attualita 442

Caltanissetta, l'isola mobile ecologica della Dusty il lunedì avrà una nuova postazione

Una postazione che consentirà di effettuare le operazioni di conferimento senza intralciare il normale flusso delle auto

11 Luglio 2020

Da lunedì 13 luglio 2020, su disposizione del Comune di Caltanissetta, il posizionamento dell’Isola Ecologica Mobile Dusty subirà una variazione per la giornata del lunedì: il contenitore scarrabile sarà infatti ricollocato in Via Maestri del Lavoro, con ingresso da Via Rochester, e non più in Viale Regina Margherita come in precedenza. Una postazione che consentirà di effettuare le operazioni di conferimento senza intralciare il normale flusso delle auto.

L’Isola ecologica automatizzata è accessibile dal lunedì al sabato, dalle 7.00 alle 14.00, secondo il seguente calendario aggiornato:



Lunedì – Via Maestri del Lavoro (area retrostante Pala Carelli)

– Via Maestri del Lavoro (area retrostante Pala Carelli) Martedì – Piazza Santa Flavia

– Piazza Santa Flavia Mercoledì – Villaggio Santa Barbara (area adiacente campo scuola di fronte ex caserma dei Carabinieri)

– Villaggio Santa Barbara (area adiacente campo scuola di fronte ex caserma dei Carabinieri) Giovedì – Via Vittime di IX Luglio

– Via Vittime di IX Luglio Venerdì – Via Fasci Siciliani

– Via Fasci Siciliani Sabato – Via Pietro Leone

