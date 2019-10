Attualita 458

Caltanissetta, l'isola ecologica da martedì ritorna in via Malta. Ci sarà anche il "distributore dei sacchi"

Attivata anche la distribuzione dei sacchetti la cui fornitura è per tre mesi. Per il ritiro bisogna essere muniti di tessera sanitaria



06 Ottobre 2019 11:12

Da martedì 8 ottobre, torna ad essere operativa l’Isola ecologica di Via Malta (incrocio con Via Luigi Sagona, pressi Mercato rionale di Via Luigi Rizzo) e la messa in funzione del “distributore dei sacchi” per le utenze servite dalla raccolta “porta a porta” della zona B.Nuovo ulteriore passo in avanti a Caltanissetta, nel virtuoso percorso della raccolta differenziata, con la riapertura da martedì 8 ottobre, dell‘Isola ecologica di Via Malta e la consegna dei sacchi per una fornitura prevista per 3 mesi.

MODALITÀ DELL’ISOLA ECOLOGICA E ORARI

Gli utenti potranno avvalersi dell’Isola ecologica tutti i giorni feriali, tranne la domenica, dalle 8.00 del mattino sino alle 18.00, con orario continuato, e potranno conferire le frazioni: carta, cartone, plastica, vetro e metalli, ed anche le pile esauste, opportunamente separate.

DISTRIBUTORE DEI SACCHI: LUOGO & MODALITÀ

Il distributore dei sacchi per la raccolta differenziata (per le utenze servite dal “porta a porta” della zona B) è posizionato presso il Comando dei Vigili Urbani di Caltanissetta in Via Alcide De Gasperi. Per il ritiro bisogna essere muniti di tessera sanitaria.

La fornitura copre un arco temporale di 3 mesi; si può avere diritto ai sacchi solo allo scadere dei tre mesi dalla consegna precedente.



