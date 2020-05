Attualita 339

Caltanissetta, liquidato lo straordinario 2018 a quaranta lavoratori dell'Asp. La Cisl esprime soddisfazione

"Auspichiamo – dicono in una nota i vertici del sindacato – che si proceda verso il riconoscimento di altri istituti contrattuali"

Redazione

05 Maggio 2020 10:12

L’organizzazione sindacale Cisl FP delle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, a nome della segretaria generale Floriana Russo Introito, del segretario territoriale Gian Luca Vancheri e del segretario aziendale Antonino Guagenti esprime soddisfazione per l’operato del management dell’Asp di Caltanissetta, composto da Alessandro Caltagirone e Pietro Genovese, che, col patrocinio all’avvocato Lidia Licata in rappresentanza della Cisl FP ha accolto con delibera 1019 del 29 aprile 2020 il riconoscimento dello straordinario reso da circa 40 lavoratori, atteso sin dall’anno 2018.“Occorre dare merito e il giusto compenso – dicono - a chi ha continuato a svolgere le proprie prestazioni dopo anni di attesa e rivolgere un plauso a chi ha fatto prevalere il buon senso in forza di diritto con correttezza e celerità, nonostante il periodo attuale avrebbe potuto fornire scuse per deroghe e rinvii. La politica della Cisl Fp si concretizza con i fatti ed atti concreti. Dal canto nostro non possiamo che auspicare una maggiore partecipazione da parte del management e dei lavoratori tutti per il riconoscimento di altri istituti contrattuali economici da troppo tempo in sospeso, come ad esempio quelli previsti per la performance (produttività individuale) e regolamentare diversi istituti dalla contrattazione decentrata ai regolamenti interni sulla mobilità che diano dignità e tutela ai lavoratori evitando ogni forma di sperequazione”.









