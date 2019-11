Salute 350

Caltanissetta, Lino Di Mattia è il nuove direttore facente funzioni dell'ospedale Sant'Elia

Nominati anche i primari facenti funzione di diversi reparti della struttura ospedaliera in attesa dei concorsi

Redazione

24 Novembre 2019 23:06

È Lino Di Mattia il direttore sanitario facente funzioni dell’ospedale Sant’Elia. Il posto era rimasto vuoto dopo la nomina di Raffaele Elia a direttore sanitario dell’Asp di Caltanissetta. Alla nomina di Di Mattia i vertici dell’Asp nissena sono giunti dopo aver vagliato il suo curriculum professionale. Nominati anche i primari facenti funzione di diversi reparti della struttura ospedaliera. Sono Alfonso Averna per Malattie infettive; Anna Maria Messana in Medicina trasfusionale; Massimo Siracusa in Ortopedia; Maurizio Giarratana per Patologia clinica; Giovanni Urrico Anatomia patologica. E poi ancora Lillo Cordaro per l’Urologia; Felice Rindone per la Cardiologia e Lillo Selvaggio per Ostetricia e Ginecologia. A guidare la centrale operativa del 118 è Giuseppe Misuraca.

