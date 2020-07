Cronaca 501

Caltanissetta, lettore indignato: "Il parco Dubini inaccessibile. Ogni giorno un ostacolo in più"

A scrivere è un cittadino nisseno che l'altro giorno ha constatato la presenza di nuovi ostacoli per entrare all'interno del parco

Redazione

02 Luglio 2020 07:35

Vi scrivo riguardo il parco Dubini, dove si sta lavorando per renderlo bello agli occhi della città e di tutti coloro che lo vivranno! Ma vedo con sommo dispiacere che nonostante di pomeriggio non lavora nessuno a qualcuno non quadra, dà fastidio, che i nisseni lo frequentino! Ogni giorno un ostacolo nuovo per non fare entrare! Premesso che i cartelli "Vietato ingresso per pandemia da coronavirus" sono scaduti ma non sono stati tolti! A chi dà fastidio il nostro ingresso? I più penalizzati sono i bambini. L'altro giorno intere famiglie volevano fare ingesso al parco e non hanno potuto. Il motivo? Oltre alle barre poste lateralmente adesso anche la barra centrale è stata cambiata con un'altra che rende impossibile l'ingresso. Il Parco Dubini è uno dei pochi angoli dove i cittadini possono passeggiare e fare attività fisica tra la natura e al riparo da auto e smog.

Roberto Falzone



Vi scrivo riguardo il parco Dubini, dove si sta lavorando per renderlo bello agli occhi della città e di tutti coloro che lo vivranno! Ma vedo con sommo dispiacere che nonostante di pomeriggio non lavora nessuno a qualcuno non quadra, dà fastidio, che i nisseni lo frequentino! Ogni giorno un ostacolo nuovo per non fare entrare! Premesso che i cartelli "Vietato ingresso per pandemia da coronavirus" sono scaduti ma non sono stati tolti! A chi dà fastidio il nostro ingresso? I più penalizzati sono i bambini. L'altro giorno intere famiglie volevano fare ingesso al parco e non hanno potuto. Il motivo? Oltre alle barre poste lateralmente adesso anche la barra centrale è stata cambiata con un'altra che rende impossibile l'ingresso. Il Parco Dubini è uno dei pochi angoli dove i cittadini possono passeggiare e fare attività fisica tra la natura e al riparo da auto e smog.

Roberto Falzone



Si tuffa dal molo di Cefalù e sbatte la testa: grave un giovane di 25 anni

News Successiva Coronavirus, bollettino 1 luglio: crescono contagi in Italia (+182), vittime in lieve calo

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare