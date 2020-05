Cronaca 406

Caltanissetta. Lettera aperta del direttore sanitario del Sant'Elia: "Dai giornali mancanza di rispetto"

Il direttore sanitario Di Mattia fa presente, tra le altre cose che non si trattava di dimissioni ma di volontà di non proseguire oltre con il suo incarico in scadenza il 31 maggio

27 Maggio 2020 21:09

Facendo seguito ai vari articoli che sono venuti fuori dalla pubbiicazione quasi integrale del testo di una lettera riguardante il proprio rapporto di lavoro con I'Azienda. Lo scrivente sente il dovere di fare qualche precisazione. lntanto ho percepito come una mancanza di rispetto alla mia persona il fatto che qualche ora dopo che avevo inviato una lettera in cui si rappresentava il mio vissuto come Direttore facente funzione del presidio ospedaliero Sant'Elia, la stessa veniva pubblicata via internet da un giornale senza che minimamente io fossi stato informato e senza alcuna preventiva autorrzzazione. Ammesso che si ritenesse doveroso informare l'opinione pubblica della situazione della Direzione Medica del presidio ospedaliero S. Elia, ciò avrebbe dovuto essere fatto senza ledere minimamente la privacy dell' interessato. Anche la parola chiave "Dimissioni" che si è usata nel titolo non corrisponde affatto al contenuto della mia nota che è stato completamente stravolto. "Dimissioni". infatti. indica la volontà di volere interrompere un rapporto di lavoro in corso, mentre il sottoscritto Iàceva presente soltanto di non essere in "condizioni di poter accettare un eventuale prosieguo nell'incarico" di sostituto e f.f. di Direttore Medico del P.O. S. Elia il cui termine naturale scade il 31 maggio2020. E' stato poi frainteso anche quanto da me detto riguardo l'emergenza Covid - 19 in atto. Tale emergenza infatti, "ha aggiunto alle già innumerevoli attività e responsabilità del sottoscritto, tutte quelie dovute alla continuariorganizzazione di spazi, servizi. risorse, che ogni giorno richiedono attenzione diretta sul posto, per le implicazioni logistiche. organizzative, procedurali di sicurezza dei lavoratori e dei pazienti" proprio perché si è cercato coniinuamente di aggiornare la logistica ed i percorsi in sicurezza dei pazienti Covid, di quelti sospetti e di quelli non-Covid. Questa lotta contro il tempo ha visto la Direzione Strategica, la Direzione del Presidio e tutte le Unità Operative coinvolte, creare quelle condizioni che hanno permesso alla fine di poter gestire al meglio la pandemia "nissena", così come dimostrano i relativi dati fino ad oggi. L'insostenibilità, appunto, è stata dovuta al continuo riaggiornare e migliorare man mano che il tempo ce lo permetteva, l'organizzazione logistica, nonostante le limitate risorse umane della Direzione di Presidio. Le migliorie strutturali apportate all'interno del presidio in tempi incredibilmente brevi, sono sotto gli occhi di tutti. La mia lettera del 21 maggio u.s. mirava, quindi, ad informare prima della naturale scadenza i relativi Organi preposti della mia intenzione a non proseguire nell'incarico, che ad interim mi era stato affidato di facente funzione di direttore medico del P.O. S. Elia, per un ulteriore periodo di sei mesi che sarebbe, come di norma, scattato automaticamente a partire dal primo giugno. Su questo argomento ci siamo già incontrati in questi giorni col Direttore Generale per valutare insieme eventuali possibili soluzioni. Mi auguro che questa pandemia scompaia prima possibile, lasciandosi dietro solo l'apprezzamento di tutto ciò che ciascuno di noi, il sottoscritto nonché la Direzione Strategica, la Direzione del Presidio e tutte le Unità Operative hanno fatto, ciascuno per le proprie competenze, cercando solo di tirare fuori il meglio delle proprie capacità professionali, oltre che umane. Il direttore medico del presidio ospedaliero Sant'Elia, Lino Di Mattia

