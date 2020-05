Cronaca 233

Caltanissetta, Leandro Janni: "Quanto ci costano pane e mele ai tempi del coronavirus?"

Il presidente regionale di Italia Nostra punta il dito contro chi sta aumentando i prezzi in maniera incontrollata

Redazione

08 Maggio 2020 12:00

Si è parlato tanto in questi giorni delle categorie professionali che non possono ancora “ri-aprire” e che, in conseguenza della pandemia da coronavirus, a distanza di due mesi dal primo dpcm del Presidente del Consiglio, non possono svolgere la propria attività lavorativa. Tra queste gli albergatori, i ristoratori, i parrucchieri, ecc.. Una situazione davvero grave e preoccupante. Dolorosa.Ma non è di questo che intendo parlare. Invece, intendo parlare di quelle categorie professionali che non hanno interrotto neppure per un attimo la propria attività pubblica e commerciale. Anzi: l’hanno notevolmente incrementata. Bene: anche stamani ho dovuto comprare diversi prodotti di prima necessità per la mia famiglia e, per l’ennesima volta, ho dovuto prendere atto che i prezzi di alcuni alimenti (ad esempio frutta, verdura, pane, ecc.) sono aumentati in modo sconsiderato. In più, i prodotti sono esposti senza quell’etichetta in cui il rivenditore ha l’obbligo di scrivere oltre al prezzo, l’origine, la varietà, il calibro e la categoria. Secondo il regolamento dettato dalla UE, infatti, ogni consumatore deve avere informazioni dettagliate su cosa sta acquistando. Infine, ho notato che lo scontrino fiscale riporta il totale dovuto ma non i corrispettivi parziali.

Inevitabilmente mi chiedo: chi tutela i cittadini, i consumatori? La Polizia Municipale, la Guardia di Finanza effettuano i dovuti controlli? Insomma: quanto ci debbono costare pane e mele? Oltre, ovviamente, alle spese aggiuntive per guanti in lattice e mascherine sanitarie, che dobbiamo indossare obbligatoriamente e pagare più o meno profumatamente.

Leandro Janni – Presidente regionale di Italia Nostra Sicilia



Si è parlato tanto in questi giorni delle categorie professionali che non possono ancora “ri-aprire” e che, in conseguenza della pandemia da coronavirus, a distanza di due mesi dal primo dpcm del Presidente del Consiglio, non possono svolgere la propria attività lavorativa. Tra queste gli albergatori, i ristoratori, i parrucchieri, ecc.. Una situazione davvero grave e preoccupante. Dolorosa.Ma non è di questo che intendo parlare. Invece, intendo parlare di quelle categorie professionali che non hanno interrotto neppure per un attimo la propria attività pubblica e commerciale. Anzi: l’hanno notevolmente incrementata. Bene: anche stamani ho dovuto comprare diversi prodotti di prima necessità per la mia famiglia e, per l’ennesima volta, ho dovuto prendere atto che i prezzi di alcuni alimenti (ad esempio frutta, verdura, pane, ecc.) sono aumentati in modo sconsiderato. In più, i prodotti sono esposti senza quell’etichetta in cui il rivenditore ha l’obbligo di scrivere oltre al prezzo, l’origine, la varietà, il calibro e la categoria. Secondo il regolamento dettato dalla UE, infatti, ogni consumatore deve avere informazioni dettagliate su cosa sta acquistando. Infine, ho notato che lo scontrino fiscale riporta il totale dovuto ma non i corrispettivi parziali.

Inevitabilmente mi chiedo: chi tutela i cittadini, i consumatori? La Polizia Municipale, la Guardia di Finanza effettuano i dovuti controlli? Insomma: quanto ci debbono costare pane e mele? Oltre, ovviamente, alle spese aggiuntive per guanti in lattice e mascherine sanitarie, che dobbiamo indossare obbligatoriamente e pagare più o meno profumatamente.

Leandro Janni – Presidente regionale di Italia Nostra Sicilia



Lancio di razzi vicino residenza ambasciatore italiano a Tripoli: almeno 3 morti e 4 feriti

News Successiva Caltanissetta, stanchi dell'isolamento forzato organizzano grigliata tra amici: 4 sanzionati

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare