Cronaca 4214

Caltanissetta, le decorazioni non gli piacciono: prende la torta e la scaglia contro la vetrina della pasticceria

Il cliente dopo le decise proteste manifestate al pasticcere, ha saldato il conto, è uscito dal negozio e, dopo aver spiaccicato la torta contro le vetrine, si è allontanato

Rita Cinardi

18 Novembre 2019 09:02

Sicuramente un cliente eccentrico quello che sabato sera ha scagliato una torta, realizzata dal pasticcere, contro la vetrina di una pasticceria del capoluogo nisseno. Per gli appassionati del genere, abituati alle performance di Steve Aoki (nella foto), noto disc jockey e produttore discografico statunitense, che scarica l’ansia nei suoi show lanciando torte dal palco verso i fans non sarà una novità, ma per i titolari della pasticceria dev’essere stato un shock vedere le proprie vetrine imbrattate del dolce appena realizzato. L’uomo aveva ordinato la torta per festeggiare un evento, chiedendo la realizzazione di un dolce qualsiasi. Difficile capire cosa il cliente non abbia gradito, se le decorazioni o altro. Dalla protesta verbale al gesto, tanto impulsivo quanto insensato, di scagliare il dolce contro la vetrina, è passato poco. Il cliente, infatti, dopo le decise proteste manifestate al pasticcere, è uscito dal negozio e, dopo diversi minuti è tornato per spiaccicare la torta contro le vetrine. E ciò nonostante, a quanto pare, i soldi gli erano pure stati restituiti. Un attimo dopo si è allontanato. Agli increduli e attoniti titolari dell’esercizio commerciale non è rimasto altro da fare che armarsi di santa pazienza e ripulire le vetrine del negozio imbrattate dal dolce. L'uomo è stato denunciato dai titolari della pasticceria che chiederanno anche il risarcimento dei danni.

Sicuramente un cliente eccentrico quello che sabato sera ha scagliato una torta, realizzata dal pasticcere, contro la vetrina di una pasticceria del capoluogo nisseno. Per gli appassionati del genere, abituati alle performance di Steve Aoki (nella foto), noto disc jockey e produttore discografico statunitense, che scarica l’ansia nei suoi show lanciando torte dal palco verso i fans non sarà una novità, ma per i titolari della pasticceria dev’essere stato un shock vedere le proprie vetrine imbrattate del dolce appena realizzato. L’uomo aveva ordinato la torta per festeggiare un evento, chiedendo la realizzazione di un dolce qualsiasi. Difficile capire cosa il cliente non abbia gradito, se le decorazioni o altro. Dalla protesta verbale al gesto, tanto impulsivo quanto insensato, di scagliare il dolce contro la vetrina, è passato poco. Il cliente, infatti, dopo le decise proteste manifestate al pasticcere, è uscito dal negozio e, dopo diversi minuti è tornato per spiaccicare la torta contro le vetrine. E ciò nonostante, a quanto pare, i soldi gli erano pure stati restituiti. Un attimo dopo si è allontanato. Agli increduli e attoniti titolari dell’esercizio commerciale non è rimasto altro da fare che armarsi di santa pazienza e ripulire le vetrine del negozio imbrattate dal dolce. L'uomo è stato denunciato dai titolari della pasticceria che chiederanno anche il risarcimento dei danni.

Il mare divora la spiaggia e distrugge anche un ristorante: disastro a Eraclea Minoa

News Successiva "Frocio di merda", aggressione omofoba a Pozzallo: ventottenne picchiato da un gruppo di ragazzini

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews