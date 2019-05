Attualita 651

Caltanissetta, le condizioni di salute dell'ex presidente Capodicasa sono stazionarie: resta in prognosi riservata

L'esponente politico è stato ricoverato per un'emorragia cerebrale dopo essere scivolato nella propria abitazione

Redazione

26 Maggio 2019 18:38

Rimangono stazionarie le condizioni di salute dell’ex deputato, viceministro e presidente della Regione Angelo Capodicasa, 69 anni, ricoverato ieri all'ospedale Sant’Elia di Caltanissetta a causa di un'estesa emorragia cerebrale. I chirurghi lo hanno sottoposto a un lungo intervento chirurgico che è perfettamente riuscito. L'emorragia, è stata provocata da una caduta e non da un ictus. “Le sue condizioni – ha dichiarato il primario del reparto di rianimazione, Giancarlo Foresta – rimangono stazionarie. E' ancora in coma farmaceutico. La prognosi resta riservata”.Capodicasa, dopo un primo ricovero all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, è stato trasferito d'urgenza al Sant'Elia di Caltanissetta. Venerdì sera aveva partecipato a una convention politica ad Agrigento per un candidato alle elezioni europee.



