Caltanissetta, le celebrazioni della Settimana Santa saranno trasmesse in diretta streaming

I fedeli parteciperanno a tutte le celebrazioni rimanendo rigorosamente nelle loro case e addobbando i balconi con drappi e coperte bianche

Redazione

01 Aprile 2020 12:03

Il Vescovo di Caltanissetta, Mons. Mario Russotto, ha predisposto il programma delle celebrazioni della Settimana Santa che saranno trasmesse in diretta streaming dalla Cappella Maggiore del Seminario, per offrire a tutti la possibilità di condividere la preghiera, la meditazione ed i momenti liturgici che rendono particolarmente forte questo tempo pasquale, nella drammatica emergenza legata alla pandemia che quest’anno ha impedito la partecipazione diretta e corale del popolo di Dio.Questo il programma dettagliato:

Domenica delle Palme 5 aprile - ore 19: Santa Messa con “Passio Christi”

Lunedì Santo 6 aprile - ore 19: Vespri (Cappella dell’episcopio)

Martedì Santo 7 aprile - ore 19: Vespri e Lectio “La Cananea” (Mt 15,21-28)

Mercoledì Santo 8 aprile - ore 19: Adorazione Eucaristica e Vespri

Giovedì Santo 9 aprile

ore 11: Processione Eucaristica (solo il Vescovo con i Sacerdoti del Seminario): Santuario Signore della Città e Cattedrale

- ore 12: Benedizione al popolo e alla città dal portone della Cattedrale con il Santissimo Sacramento

- ore 19: Santa Messa “In Cœna Domini”

Venerdì Santo 10 aprile

ore 17: Liturgia della Passione del Signore. Al termine ogni

Parroco farà l’ostensione della Croce ai fedeli percorrendo da

solo alcune vie della parrocchia.

Sabato Santo 11 aprile

ore 19: Veglia pasquale

Domenica di Pasqua 12 aprile

ore 19: Santa Messa (Cappella dell’episcopio)

I fedeli parteciperanno a tutte le celebrazioni rimanendo rigorosamente nelle loro case e addobbando i balconi con drappi e coperte bianche. Al passaggio del SS. Sacramento si affacceranno dalle loro abitazioni e, senza mai scendere per strada, si uniranno in preghiera ai loro pastori e a tutta la comunità cristiana. Le trasmissioni in diretta streaming si possono seguire sui canali diocesani:



Pagina Facebook: Ufficio Comunicazioni Sociali Diocesi di Caltanissetta

Canale YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCqa2GqRcEAsDCYTeM1c0vGA,

Radio Amore di S. Cataldo (frequenza 97mhz FM)

Radio Comunità Nuova di Resuttano (frequenza 95mhz FM).



