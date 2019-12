Cronaca 204

Caltanissetta, lavori all'ora di punta in viale della Regione: l'ira degli automobilisti

Mezzi per sistemare l'asfalto in azione durante l'orario di entrata nelle scuole. Automobilisti infuriati

Redazione

20 Dicembre 2019 09:32

Auto bloccate per oltre mezz'ora questa mattina in viale della Regione dove alcuni operai stavano asfaltando la strada a seguito degli scavi effettuati qualche settimana fa. I lavori eseguiti tra le 7.30 e le 8.30 hanno creato un vero e proprio ingorgo considerato che si tratta dell'orario di entrata nelle scuole e che molti dovevano raggiungere il posto di lavoro. "È il caso di fare questo lavori sotto Natale e in ora di punta?" ci scrive un lettore documentando con una foto quanto accaduto.

