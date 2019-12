Attualita 625

Caltanissetta, lavoratori del centro di pian del Lago senza stipendio: pronti ad incatenarsi

I lavoratori sono pronti a trascorrere i giorni di Natale incatenati davanti la prefettura perchè non hanno certezze

23 Dicembre 2019 16:33

I lavoratori del centro di accoglienza per migranti di Pian del Lago non hanno alcuna certezza sul pagamento delle proprie spettanze e sono pronti ad incatenarsi davanti alla Prefettura di Caltanissetta e trascorrere così i giorni di Natale.La decisione è stata presa dai dipendenti delle cooperative che oggi gestiscono il centro dopo un incontro informale avuto in Prefettura. A bloccare oggi la liquidazione delle somme sarebbe il mancato pagamento delle spettanze da parte della cooperativa “Essequadro” che si è aggiudicata la gara per la gestione del centro.

Così, se i sindacati Cub, Uil e Cisl hanno già annunciato la proclamazione dello stato di agitazione, c’è il rischio concreto che la protesta prenda la strada di forme di contestazione “estreme”.

“Speriamo non sia necessario arrivare a tanto – spiega il segretario generale della Cisl Fp per le province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, Floriana Russo Introito - ma ci rendiamo conto che al momento i lavoratori sono esasperati e pronti a tutto. Crediamo che le istituzioni debbano intervenire con forza su questa vicenda e non nascondiamo la nostra preoccupazione per il futuro della gestione del centro, se queste sono le premesse”. (Foto archivio)



