Caltanissetta, l'assessore Camizzi: "Le autovetture comunali potranno fare rifornimento Gpl nel nostro territorio"

Grande soddisfazione dell'Assessore al Patrimonio Luciana Camizzi per il risultato raggiunto e per il lavoro sinergico svolto fra Ufficio Patrimonio ed Economato

Redazione

21 Luglio 2020 16:18

Pubblicata la determinazione dell'ingegnere Giuseppe Tomasella, dirigente al patrimonio, per avviare la procedura di acquisizione del carburante gpl per le autovetture del parco auto in dotazione all’Ente, mediante affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016, all'unico distributore abilitato alla fornitura di GPL, ubicato in prossimità della città di Caltanissetta, mediante l'utilizzo di buoni di consegna carburante rilasciati contestualmente all’approvvigionamento, debitamente firmati e validati dal soggetto che effettua rifornimento.Grande soddisfazione dell'Assessore al Patrimonio Luciana Camizzi per il risultato raggiunto e per il lavoro sinergico svolto fra Ufficio Patrimonio ed Economato.

Le autovetture comunali, finalmente, potranno essere rifornite di GPL in città e non a decine di kilometri di distanza.





