Cronaca 1020

Caltanissetta, lascia posteggiata l'auto e pochi minuti dopo prende fuoco

Il mezzo è rimasto distrutto dalle fiamme. Sul posto è intervenuta anche una volante della polizia

Rita Cinardi

03 Ottobre 2020 09:09

Nuovo incendio d'auto ieri sera, intorno alle 20.30 in via Niscemi, di fronte l'hotel Mazzone. A fuoco una monovolume Lancia Phedra di proprietà di un 40enne. I vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, hanno riferito che le cause dell'incendio sono dovute con tutta probabilità a cause di natura elettrica. L'autovettura era stata posteggiata dal proprietario pochi minuti prima che partisse l'incendio. Il mezzo è rimasto distrutto dalle fiamme. Sul posto è intervenuta anche una volante della polizia.

Nuovo incendio d'auto ieri sera, intorno alle 20.30 in via Niscemi, di fronte l'hotel Mazzone. A fuoco una monovolume Lancia Phedra di proprietà di un 40enne. I vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, hanno riferito che le cause dell'incendio sono dovute con tutta probabilità a cause di natura elettrica. L'autovettura era stata posteggiata dal proprietario pochi minuti prima che partisse l'incendio. Il mezzo è rimasto distrutto dalle fiamme. Sul posto è intervenuta anche una volante della polizia.

Caltanissetta, condannato a 2 anni per furto: 32enne arrestato e condotto in carcere dalla Squadra Mobile

News Successiva Coronavirus, cresce il contagio in provincia di Caltanissetta: 25 positivi in più nelle ultime 24 ore

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare