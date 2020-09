Cronaca 688

Caltanissetta, lanciano un petardo contro un'auto e fuggono: due 20enni denunciati dalla polizia

L’esplosione ha creato un forte boato che ha spaventato il proprietario dell'autovettura

Redazione

02 Settembre 2020 12:19

I poliziotti della sezione volanti hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica due ventenni nisseni, per accensione ed esplosioni pericolose. Nella tarda serata di ieri i due giovani, nel transitare con due loro coetanee nei pressi dello stadio Tomaselli a bordo di un’autovettura, hanno lanciato un petardo sotto l’auto in sosta di un trentenne. L’esplosione ha creato un forte boato che ha spaventato l’uomo. I predetti giovani, dopo l’esplosione, si sono dati a precipitosa fuga in direzione via Rochester. I fuggiaschi, inseguiti dall’uomo parecchio adirato, resisi conto della bravata, hanno chiamato il numero di emergenza 112, riferendo di essere inseguiti. Inseguiti e inseguitore, raggiunti dall’equipaggio di una volante, hanno riferito agli agenti l’accaduto e per i due ventenni, che hanno ammesso le loro responsabilità, è scattata la denuncia penale.

