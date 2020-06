Politica 693

Caltanissetta, l'amministrazione comunale delibera proroga della Tari

Sarà versata in tre soluzioni il 16 settembre, 16 ottobre e 16 novembre senza l’applicazione di sanzioni ed interessi

07 Giugno 2020 18:03

L’emergenza economica attuale derivante dall’epidemia COVID 19 ha colpito famiglie, imprese, artigiani e commercianti che hanno subito la sospensione delle proprie attività per oltre due mesi nell’ambito delle misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, con gravi e negative ripercussioni sul tessuto socio-economico dell’intero territorio nisseno. L’amministrazione comunale, su proposta dell’Assessore ai Tributi Luciana Camizzi, ha voluto fornire un aiuto concreto alla città e nell’ultima seduta di Giunta ha deliberato in data 03/06/2020, per i soggetti maggiormente colpiti dalla crisi, la proroga dei versamenti della TARI in tre soluzioni il 16 settembre, 16 ottobre e 16 novembre senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, previa presentazione di una autocertificazione sul portale del contribuente.

Il provvedimento si rivolge alle utenze domestiche in possesso dei requisiti per l’ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di gas, energia elettrica e servizio idrico, così come definite da ARERA; alle utenze non domestiche le cui attività, i cui codici ATECO, sono stati sospesi a causa del lockdown.



