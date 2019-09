Sport 21

Caltanissetta, l'Albaverde inizia la preparazione atletica: ecco le convocate da Di Mario

In vista del campionato di serie C femminile, sono state programmate quattro settimane di intenso lavoro

10 Settembre 2019 21:42

Agli ordine del neo allenatore Nanni Di Mario, supportato dal suo vice Fabrizio Montagnino, è iniziata la preparazione dell’Albaverde che porterà alla disputa del campionato di serie C femminile.Sono state programmate quattro settimane di intenso lavoro che vedranno l’alternarsi di sedute atletiche con quelle dedicate ai fondamentali e al gioco di squadra.

Ben cinque i volti nuovi che si dovranno integrare con il gruppo di dodici giocatrici che lo scorso anno si è ben comportato nel campionato di serie D.

L’età media della squadra si è alzata e con essa anche il tasso di esperienza indispensabile per affrontare senza contraccolpi il salto di categoria e contestualmente accelerare la crescita delle giocatri più giovani di cui ben 7 sono under (18/16) e altre tre nate tra il 2000 e il 2001.

“Volevo iniziare con una prima fase di allenamenti in acqua – è stata la prima dichiarazione del tecnico Nanni Di Mario che, oltre a una lunga milizia come giocatore e allenatore, è anche uno stimato professore di motoria – ma la mancata disponibilità della piscina coperta di via Rochester mi ha imposto un cambio di programma nell’inizio della preparazione.”

“Sfrutteremo i due mesi di tempo prima dell’inizio del campionato – ha continuato Di Mario – per prepararci al meglio e curare la preparazione fisica e l’affiatamento delle nuove con il gruppo storico. Non facciamo proclami inutili ma, essendo una matricola, l’obiettivo è ben figurare giocando partita dopo partita”.

“Abbiamo deciso di lavorare con un gruppo numeroso – è stato il commento del secondo allenatore Fabrizio Montagnino – per rodare da subito anche le più piccoline e capire la loro voglia e capacità di inserirsi nel gruppo delle più grandi. Quella che sta per partire sarà una stagione speciale in cui si respirerà aria di pallavolo di alto livello e questo deve responsabilizzarci oltre che caricarci per dare il massimo. E questo mi attendo dalle più giovani.”

Questo l’elenco delle convocate (con indicato per i nuovi acquisti la provenienza e per le under l’anno di nascita):

Centrali: Alessandra Erba (K), Diana Ferraloro (Naf Club Nicosia), Asia Montagnino (2002), Isabella Fiandaca (2003);

Alzatrici: Angela Mosca, Giorgia Di Mario (Kentron Enna, 2002), Alessia Anzalone (2005);

Sciacciatrici: Donatella Lipani, Paulinha Carvalho (CSM Focsani), Giorgia Vizzini (Club Leoni) Gabriella Milazzo (2004),

Opposte: Carlotta Montagnino, Agnese Nicosia, Simona Cutaia (2002);

Liberi: Lorena Tilaro (svincolata), Elisabetta Montagnino, Alice Nicosia (2003).



