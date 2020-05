Cronaca 3859

Caltanissetta. L'agriturismo Gentile prepara 1.200 pranzi e li dona a forze dell'ordine, ospedale e famiglie indigenti

La consegna dei pasti è avvenuta questa mattina grazie anche all'aiuto della Croce Rossa. E in ospedale c'è anche chi si è commosso

Rita Cinardi

01 Maggio 2020 14:03

Un gesto di solidarietà che ha fatto commuovere i tanti lavoratori oggi in servizio a Caltanissetta e ancora una volta impegnati nella dura battaglia contro il coronavirus. L'Agriturismo Gentile ha preparato ben 1.200 pasti, ma anche pizze e "pane cunzatu", che sono stati donati, grazie all'aiuto della Croce Rossa, alle forze dell'ordine in servizio, all'ospedale e alle famiglie bisognose. "In questi giorni ne ho parlato in famiglia con mia sorella - racconta Rosario Gentile - e abbiamo deciso, oggi che è la festa dei lavoratori, di rendere onore alle nostre forze dell'ordine in servizio e all'ospedale facendo arrivare loro il pranzo. Ovviamente non ci siamo dimenticati delle famiglie più bisognose della città che la Croce Rossa ha individuato. Penso che quando si può fare qualcosa bisogna farla ed è giusto aiutare chi sta lavorando per noi. Noi ormai siamo chiusi dall'8 marzo ma penso non possa esserci gratificazione più grande di contribuire a questa lotta contro il coronavirus facendo quello che si può. La cosa più bella è stata la reazione di medici e infermieri dell'ospedale. Qualcuno ci ha detto 'ci avete fatto piangere, vi siete ricordati di noi'. Ovviamente un grazie va anche al sindaco Roberto Gambino e agli assessori che stamattina sono venuti in agriturismo dove è avvenuta la consegna dei pasti alla Croce Rossa".

