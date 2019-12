Cronaca 1029

Caltanissetta. Ennesimo tentativo di scasso in un negozio del centro: cresce l'allarme tra i negozianti

Ancora un tentativo di furto ai danni di un negozio del centro storico. Preso di mira "Charme", in via Cavour 20

Redazione

09 Dicembre 2019 12:45

Si è verificato un nuovo tentativo di scasso in un negozio del centro storico e aumentano nei commercianti della zona preoccupazioni e timori perché non si sentono più sicuri. Il nuovo tentativo di scasso è stato effettuato in un negozio di abbigliamento. E’ stato effettuato anche stavolta nelle ore notturne e sempre con una grossa clava con la quale è stato tentato di spaccare la lastra di vetro della porta per potere poi entrare nel negozio. Anche in questo caso, però, il vetro ha resistito ai colpi, si è lesionato ma non ha consentito ai malviventi di entrare. Per cui i presunti ladri hanno desistito e si sono dileguati temendo probabilmente che, se avessero prodotto ulteriore rumore, avrebbero richiamato l’attenzione degli abitanti del palazzo. Altri due tentativi erano stati effettuati in negozi dell’area pedonale di corso Umberto (uno di rivendita di articoli per la casa e l’altro in un bar) e il terzo nel cine-teatro “Rosso di San Secondo”. Complessivamente quattro tentativi andati a vuoto con i malviventi che non sono riusciti ad entrare o che non sono riusciti a portare a termine il loro piano. Intanto i commercianti del centro storico sono sempre più preoccupati perché temono che altre azioni similari possano essere ripetute. Tutti sono d’accordo nel ritenere che per frenare questo tipo di criminalità nel centro storico occorrono il potenziamento della pubblica illuminazione e, dicono, «maggiori e più frequenti controlli da parte delle forze dell’ordine che da tempo sollecitiamo». (di Luigi Scivoli, fonte La Sicilia)

