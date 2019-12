Cronaca 1550

Caltanissetta, ladri sradicano parchimetro e lo portano via di peso

Nessuno dei residenti sembra essersi accorto del furto, anche se è molto probabile che i malviventi abbiano fatto molto rumore

Rita Cinardi

22 Dicembre 2019 18:44

Risale a mercoledì notte un furto in via Sallemi quando i ladri hanno asportato un parchimetro, sradicandolo letteralmente dal marciapiede, dove si trovava alloggiato, e portandolo via di peso. Ad accorgersi del grave atto di vandalismo, giovedì mattina, personale della ditta che gestisce i parcheggi a pagamento nel capoluogo, che ha trovato un buco al posto della colonnina. Il parchimetro era fissato sul marciapiede attraverso un alloggiamento di cemento armato. I ladri probabilmente miravano ai soldi contenuti nella cassaforte interna della colonnina in metallo. Nessuno dei residenti sembra essersi accorto del furto, anche se è molto probabile che i malviventi, per portare a termine il loro intento criminale, abbiano provocato parecchio rumore. Sull’episodio indagano le forze dell’ordine. (Foto Seguo News)

