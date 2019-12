Cronaca 3145

Caltanissetta, ladri scatenati spaccano vetrina di un panificio e portano via i soldi

Ad allertare i militari dell'Arma il titolare del panificio che questa mattina ha fatto l'amara scoperta

Rita Cinardi

31 Dicembre 2019 13:52

Nuovo furto nella notte in città. Questa volta i malviventi hanno preso di mira un panificio di viale Trieste. I ladri hanno agito in piena notte. Dopo aver spaccato la vetrata di ingresso del panificio, colpendola probabilmente con una mazza, si sono introdotti all'interno dirigendosi direttamente alla cassa. I malviventi hanno portato via qualche centinaio di euro per poi fuggire. Sul posto questa mattina sono intervenuti i carabinieri. Ad allertare i militari dell'Arma il titolare del panificio che, una volta arrivato a lavoro, ha fatto l'amara scoperta. Utile agli investigatori potrebbe essere la visione delle telecamere dei diversi esercizi commerciali della zona. Si tratta dell'ennesimo furto degli ultimi giorni. Presi di mira dai ladri anche una gioielleria, gli stand della manifestazione "Dolce Sicily", e un parchimetro in via Sallemi, letteralmente sradicato da terra.

