Cronaca 2419

Caltanissetta, ladri rubano attrezzature agli stand del "Dolce Sicily": operatori non potranno preparare il cibo

Diverse le attrezzature portate via dai malviventi tra cui un forno e un'affettatrice

Redazione

29 Dicembre 2019 11:37

Ancora un furto in centro storico e questa volta i ladri hanno preso di mira gli stand del "Dolce Sicily - Caltanissetta città del Torrone", la manifestazione in corso dal 27 al 29 dicembre. Diverse le attrezzature portate via dai malviventi tra cui un forno e un'affettatrice. In queste ore i titolari degli stand stanno verificando l'entità dei furti. Sul posto è intervenuta la polizia. “Oltre al valore delle attrezzature rubate, gli operatori stanno subendo il danno - ha detto il sindaco Gambino, che si è recato sul posto - di non poter preparare cibo nell’ultima giornata dell’evento. Per questo invito tutti i cittadini nisseni che ne hanno la possibilità ad essere presenti oggi per la giornata finale dell’evento. E’ anche un modo di testimoniare solidarietà agli operatori”.Domattina intanto si terrà un comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza in prefettura. All’ordine del giorno c’è l’organizzazione del capodanno in piazza Garibaldi dov’è previsto il concerto di Francesco D'Aleo oltre che i fatti che in questo giorno hanno interessato il centro storico, dai furti ai danneggiamenti.



