Cronaca 3129

Caltanissetta, ladri fanno razzia nella chiesa di Sant'Antonio: rubato anche il Bambino Gesù di Praga

Ad accorgersi che qualcosa non andava ieri mattina una donna che stava passeggiando insieme al suo cane in via Mussomeli. Sul caso indagano i carabinieri

Rita Cinardi

01 Gennaio 2020 13:59

Un nuovo furto si è registrato nella notte tra lunedì e martedì in città quando i ladri sono entrati nella chiesa di Sant'Antonio alla Saccara dove tra le tante cose hanno rubato anche la statua del Bambino Gesù di Praga. "Sono molto amareggiato - ha detto padre Anfuso, che questa mattina non ha potuto celebrare la messa - si tratta di una statua di 70 centimetri che rappresenta il Bambino Gesù che tiene il mondo in mano. Tantissime persone sono devote al Bambino Gesù di Praga, al quale si rivolgono anche per chiedere i miracoli. Questa sicuramente è stata la perdita più grande". I ladri hanno rubato anche un calice, le ampolline, le porticine dei tabernacoli, tre lampadari, un turibolo, i quadri della Via Crucis e la tovaglia dell'altare. Ad accorgersi che qualcosa non andava ieri mattina una donna che stava passeggiando insieme al suo cane in via Mussomeli, dove si trova la graziosa chiesetta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che adesso dovranno fare luce su questo ennesimo caso di furto.

Un nuovo furto si è registrato nella notte tra lunedì e martedì in città quando i ladri sono entrati nella chiesa di Sant'Antonio alla Saccara dove tra le tante cose hanno rubato anche la statua del Bambino Gesù di Praga. "Sono molto amareggiato - ha detto padre Anfuso, che questa mattina non ha potuto celebrare la messa - si tratta di una statua di 70 centimetri che rappresenta il Bambino Gesù che tiene il mondo in mano. Tantissime persone sono devote al Bambino Gesù di Praga, al quale si rivolgono anche per chiedere i miracoli. Questa sicuramente è stata la perdita più grande". I ladri hanno rubato anche un calice, le ampolline, le porticine dei tabernacoli, tre lampadari, un turibolo, i quadri della Via Crucis e la tovaglia dell'altare. Ad accorgersi che qualcosa non andava ieri mattina una donna che stava passeggiando insieme al suo cane in via Mussomeli, dove si trova la graziosa chiesetta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che adesso dovranno fare luce su questo ennesimo caso di furto.

Al Sant'Elia di Caltanissetta il 2019 si chiude con un fiocco blu: è nato Gioacchino

News Successiva Caltanissetta, ladri scatenati spaccano vetrina di un panificio e portano via i soldi

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare