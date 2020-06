Cronaca 4706

Caltanissetta, la vicina le sporca la biancheria lei la colpisce con escrementi: intervengono le forze dell'ordine

La lite è stata poi sedata e adesso le due donne dovranno decidere se procedere a querela di parte

06 Giugno 2020 12:11

Una lite tra due donne, entrambe nissene, è degenerata in un piccolo condominio del centro storico finendo, tra gli occhi esterrefatti dei vicini, con il lancio di escrementi. Una donna di 55 anni avrebbe riferito alle forze dell'ordine, intervenute poi sul posto, che una volta uscita da casa è stata insultata e colpita, con degli escrementi, dalla vicina di casa. Quest'ultima avrebbe asserito di essere furibonda per via di quanto accaduto poco prima. A suo dire infatti l'altra donna le avrebbe danneggiato la biancheria stesa al balcone versando del detersivo. La lite è stata poi sedata e adesso le due donne dovranno decidere se procedere a querela di parte. Certo non sarà semplice ricomporre i rapporti di buon vicinato che ormai sembrerebbero irrimediabilmente compromessi.

