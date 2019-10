Eventi 103

Caltanissetta, la stagione del Teatro Margherita pronta a ripartire: quest'anno niente direttore artistico

A presentarla saranno l'assessore alla Cultura Marcella Natale, il sindaco Roberto Gambino e il Maestro Angelo Licalsi

18 Ottobre 2019 22:18

Dai grandi classici alle nuove drammaturgie, dalla prosa alla musica. Il Teatro Regina Margherita di Caltanissetta è pronto a ripartire con la Stagione 2019/2020 organizzata dall'Amministrazione comunale, quest'anno senza l'ausilio di alcun direttore artistico.

Mercoledì 23 ottobre alle ore 10 a Palazzo Moncada (Sala degli Oratori) l'assessore alla cultura Marcella Natale, il sindaco Roberto Gambino e il M° Angelo Licalsi, direttore dell’Istituto superiore di studi musicali Vincenzo Bellini di Caltanissetta, nonché direttore artistico della stagione concertistica organizzata dall'Istituto Bellini, anche quest'anno annessa alla Stagione comunale, presenteranno alla stampa e al pubblico il nuovo cartellone che prenderà il via il prossimo 30 novembre.

La Campagna abbonamenti partirà nei giorni immediatamente successivi alla presentazione della stagione. Anche quest’anno l’abbonamento potrà essere acquistato con la Carta del Docente, il bonus per l'aggiornamento e la formazione riservato ai docenti di ruolo per l’anno scolastico 2019-2020, e dai diciottenni con il buono 18app fornito dal Governo. Entrambe le agevolazioni sono fruibili solo on line sul sito www.liveticket.it





