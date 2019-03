Attualita 363

Caltanissetta, la scomparsa di Don Sorce. Mancuso: "Esempio sublime di umiltà, sempre dalla parte dei più deboli"

Il deputato di Forza Italia Mancuso, afferma che la scomparsa di don Vincenzo Sorce accomuna tutta la Sicilia in un grande e immenso dolore

Redazione

04 Marzo 2019 21:02

"La morte di don Vincenzo, nisseno di Serradifalco e fondatore dell'associazione Casa famiglia Rosetta, accomuna tutta la Sicilia in un grande e immenso dolore per la perdita di uno dei suoi figli più sublimi. Il suo contributo in favore dei più deboli è di encomiabile valore. La sua vita è stata scandita dall'assistenza e la riabilitazione delle persone in difficoltà, distinguendosi nel sociale come persona umile e preparata. Un precursore dei tempi". A riferirlo è il deputato nisseno all'Assemblea Regionale Siciliana, on. Michele Mancuso, del Gruppo Parlamentare di Forza Italia.

"La morte di don Vincenzo, nisseno di Serradifalco e fondatore dell'associazione Casa famiglia Rosetta, accomuna tutta la Sicilia in un grande e immenso dolore per la perdita di uno dei suoi figli più sublimi. Il suo contributo in favore dei più deboli è di encomiabile valore. La sua vita è stata scandita dall'assistenza e la riabilitazione delle persone in difficoltà, distinguendosi nel sociale come persona umile e preparata. Un precursore dei tempi". A riferirlo è il deputato nisseno all'Assemblea Regionale Siciliana, on. Michele Mancuso, del Gruppo Parlamentare di Forza Italia.

News Successiva Caltanissetta, Ruvolo incontra il vicepresidente del Csm: "Investire nella Corte d'Appello per una presenza forte dello Stato"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews