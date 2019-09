Politica 310

Caltanissetta, la prof Marcella Natale assessore alla Cultura: "Prima di tutto voglio ascoltare le persone"

Questa mattina la professoressa ha fatto ingresso nella giunta Gambino: "Tutto - ha detto - ha bisogno di tempo per crescere"

Rita Cinardi

10 Settembre 2019 20:20

Ci sono grandi aspettative sull'ingresso della professoressa Marcella Natale all'interno della giunta comunale. La prof, con un curriculum di tutto rispetto, si occuperà di Cultura, Università, Partecipazione e Scuola. Insieme al collega Fabio Caracausi, neo assessore allo Sport, è stata presentata questa mattina alla città dal Sindaco Roberto Gambino insieme alla sua giunta. "Per quanto riguarda la stagione teatrale è troppo presto per annunciare qualcosa visto che mi sono appena insediata - ha detto l'assessora - ma so che il sindaco e la giunta si sono già occupati di questo problema, quindi al più presto vedremo di programmare e comunque io ritengo che tutto abbia bisogno di un suo tempo per svilupparsi, per crescere, non bisogna avere fretta di raggiungere risultati immediati perché possono rivelarsi effimeri. Bisogna avere il tempo di costruire, di lavorare. Ho accettato questo incarico come servizio alla città, sono pronta a lavorare tanto, con entusiasmo, con passione, e sono sicura che i frutti si vedranno. Prima di tutto voglio ascoltare le persone, perché per me cultura vuol dire condivisione. La cultura non può esistere se non c'è una relazione tra le persone e per me la cosa più bella sarà ascoltare tutti i cittadini che vorranno incontrarmi e che mi vorranno raccontare la loro idea, il loro sogno di Caltanissetta".

Ci sono grandi aspettative sull'ingresso della professoressa Marcella Natale all'interno della giunta comunale. La prof, con un curriculum di tutto rispetto, si occuperà di Cultura, Università, Partecipazione e Scuola. Insieme al collega Fabio Caracausi, neo assessore allo Sport, è stata presentata questa mattina alla città dal Sindaco Roberto Gambino insieme alla sua giunta. "Per quanto riguarda la stagione teatrale è troppo presto per annunciare qualcosa visto che mi sono appena insediata - ha detto l'assessora - ma so che il sindaco e la giunta si sono già occupati di questo problema, quindi al più presto vedremo di programmare e comunque io ritengo che tutto abbia bisogno di un suo tempo per svilupparsi, per crescere, non bisogna avere fretta di raggiungere risultati immediati perché possono rivelarsi effimeri. Bisogna avere il tempo di costruire, di lavorare. Ho accettato questo incarico come servizio alla città, sono pronta a lavorare tanto, con entusiasmo, con passione, e sono sicura che i frutti si vedranno. Prima di tutto voglio ascoltare le persone, perché per me cultura vuol dire condivisione. La cultura non può esistere se non c'è una relazione tra le persone e per me la cosa più bella sarà ascoltare tutti i cittadini che vorranno incontrarmi e che mi vorranno raccontare la loro idea, il loro sogno di Caltanissetta".

News Successiva Caltanissetta, Fabio Caracausi nuovo assessore allo Sport: "Metterò la mia esperienza al servizio della città"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews