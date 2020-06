Attualita 141

Caltanissetta, la Pro Loco è pronta a ripartire: attende il via libera dal Comune per tornare a Palazzo Moncada

Intanto si attende la nomina di un collaboratore culturale che dovrebbe adottare delle misure per la valorizzazione del Moncada

18 Giugno 2020 11:09

La Pro Loco di Caltanissetta ha sempre operato con dedizione, spirito propositivo e collaborativo per migliorare l’offerta culturale e turistica della città e promuovere la conoscenza del nostro splendido territorio. Ringraziamo i nisseni per gli attestati di stima che in questi giorni ci hanno manifestato sui social e confermiamo che saremo lieti di riospitarvi a Palazzo Moncada non appena il Comune avrà’ adottato, come da noi sollecitato, tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa sulla prevenzione dalla diffusione del Covid-19. Abbiamo appreso anche noi, purtroppo solo dalla stampa e dai social, dell’esistenza di un bando di nomina di una figura di “collaboratore culturale” per la valorizzazione del Moncada. Indipendentemente dall’esito del bando, quindi, vogliamo confermare che collaboreremo con chiunque verrà nominato dall’amministrazione per affiancarci nell’attività di crescita del Palazzo, quale polo di interesse culturale e turistico della nostra città. Con questo spirito abbiamo caratterizzato la nostra presenza a Palazzo Moncada e questa è la nostra volontà di proseguire nel lavoro svolto sino ad oggi. Ne dà notizia il presidente, Giuseppe D'Antona.

