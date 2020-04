Cronaca 1566

Caltanissetta, la lettera dei Corpi dello Stato al personale sanitario: "Non dimenticheremo mai la sofferenza inflitta dal Covid-19. A voi il nostro grazie". Il video

I Corpi dello Stato, dopo essersi dati appuntamento al Comando dei Vigili del Fuoco hanno raggiunto l'Ospedale Sant'Elia per rendere omaggio ai servitori in camice bianco

Rita Cinardi

12 Aprile 2020 16:17

I Corpi dello Stato di Caltanissetta si sono dati appuntamento questa mattina nella sede del Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Caltanissetta per poi muovere in colonna (come mostrato dal video in fondo all'articolo) verso l'Ospedale S.Elia dove alla presenza del Direttore Sanitario, Lino Di Mattia, il medico coordinatore del reparto codiv-19, Alfonso Averna, la coordinatrice degli operatori infermieri Piera Giamporcaro e altro personale medico, infermieristico e ausiliario, è stato trasmesso un messaggio di stima, gratitudine e solidarietà nei confronti dei servitori dello Stato in camice bianco. All'appuntamento erano assenti soltanto gli agenti della Polizia Municipale che, per ragioni di servizio, erano impegnati sul territorio ma che hanno condiviso l'essenza del messaggio e lo scopo dell'iniziativa facendo arrivare il loro supporto tramite i vigili del fuoco. Quello che di seguito pubblichiamo è il testo della lettera scritta dai Corpi dello Stato ai servitori in camice bianco.



Nel giorno della ricorrenza della Santa Pasqua, in questo difficile momento storico che sta attraversando il nostro Paese noi tutti, rappresentanti dei Corpi dello Stato, siamo qui per esprimervi, dal profondo del cuore, il nostro sentimento, segno di stima, riconoscenza e infinita gratitudine per la dedizione, l’abnegazione, la professionalità con le quali, giorno dopo giorno, state affrontando questa grave emergenza sanitaria.

Il popolo italiano non dimenticherà mai più la sofferenza che ha inflitto il Covid-19. La vita dell’intera umanità è profondamente cambiata.

Voi, Servitori dello Stato in camice bianco, rimboccandovi le maniche state pagando un duro prezzo e, nonostante ciò, continuate a trasmettere grande speranza e luce ad un popolo impaurito, smarrito e martoriato da questo male invisibile, subdolo che non guarda nessuno in viso.

Non fate venire mai meno la vostra generosità, il vostro entusiasmo nell’affrontare il duro lavoro, i turni massacranti ed interminabili…..Noi confidiamo in voi !

La nostra presenza, oggi, non cambierà le cose ma sappiate che vi siamo infinitamente riconoscenti per il fatto che vi state donando intensamente, al punto di dare anche la vita in corsia.

Tra le nostre fila ci sono colleghi, amici, conoscenti colpiti da questo nefasto virus. Oggi li piangiamo, ma rimarrà comunque indelebile, in noi, il loro ricordo.

Questo drammatico evento ci ha portato a rimanere rinchiusi all’interno delle nostre dimore, isolati dai nostri molteplici affetti, isolati nel nostro IO. Non disperiamo.

Le restrizioni poste in essere dal Governo, ci stanno facendo riscoprire quanto sia importante un abbraccio, il contatto umano, il dialogo, l’amicizia, l’amore; dobbiamo indirizzare le nostre energie, la nostra e quella dei nostri figli, verso la VITA nella consapevolezza che il nostro comportamento dovrà essere più rispettoso di quei valori che oggi apprezziamo e che, forse, ne avevamo dimenticato il valore.

RESTIAMO ancora IN CASA: insieme c’è la faremo, uniti siamo una grande SQUADRA.

Tutto dovrà ripartire da questo! Durare in eterno, godere della natura, vivere la vita.

Noi tutti, Servitori dello Stato, sappiamo benissimo quanto sia importante, in questi drammaticimomenti ricevere e sentire vicini sentimenti di gratitudine,apprezzamento e approvazione per l’incessante attività prestata. Non lo dimenticheremo mai.

GRAZIE di CUOREper avercelo dimostrato.



Caltanissetta lì 12 Aprile 2020



I Corpi dello Stato di Caltanissetta





I Corpi dello Stato di Caltanissetta si sono dati appuntamento questa mattina nella sede del Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Caltanissetta per poi muovere in colonna (come mostrato dal video in fondo all'articolo) verso l'Ospedale S.Elia dove alla presenza del Direttore Sanitario, Lino Di Mattia, il medico coordinatore del reparto codiv-19, Alfonso Averna, la coordinatrice degli operatori infermieri Piera Giamporcaro e altro personale medico, infermieristico e ausiliario, è stato trasmesso un messaggio di stima, gratitudine e solidarietà nei confronti dei servitori dello Stato in camice bianco. All'appuntamento erano assenti soltanto gli agenti della Polizia Municipale che, per ragioni di servizio, erano impegnati sul territorio ma che hanno condiviso l'essenza del messaggio e lo scopo dell'iniziativa facendo arrivare il loro supporto tramite i vigili del fuoco. Quello che di seguito pubblichiamo è il testo della lettera scritta dai Corpi dello Stato ai servitori in camice bianco.



Nel giorno della ricorrenza della Santa Pasqua, in questo difficile momento storico che sta attraversando il nostro Paese noi tutti, rappresentanti dei Corpi dello Stato, siamo qui per esprimervi, dal profondo del cuore, il nostro sentimento, segno di stima, riconoscenza e infinita gratitudine per la dedizione, l’abnegazione, la professionalità con le quali, giorno dopo giorno, state affrontando questa grave emergenza sanitaria.

Il popolo italiano non dimenticherà mai più la sofferenza che ha inflitto il Covid-19. La vita dell’intera umanità è profondamente cambiata.

Voi, Servitori dello Stato in camice bianco, rimboccandovi le maniche state pagando un duro prezzo e, nonostante ciò, continuate a trasmettere grande speranza e luce ad un popolo impaurito, smarrito e martoriato da questo male invisibile, subdolo che non guarda nessuno in viso.

Non fate venire mai meno la vostra generosità, il vostro entusiasmo nell’affrontare il duro lavoro, i turni massacranti ed interminabili…..Noi confidiamo in voi !

La nostra presenza, oggi, non cambierà le cose ma sappiate che vi siamo infinitamente riconoscenti per il fatto che vi state donando intensamente, al punto di dare anche la vita in corsia.

Tra le nostre fila ci sono colleghi, amici, conoscenti colpiti da questo nefasto virus. Oggi li piangiamo, ma rimarrà comunque indelebile, in noi, il loro ricordo.

Questo drammatico evento ci ha portato a rimanere rinchiusi all’interno delle nostre dimore, isolati dai nostri molteplici affetti, isolati nel nostro IO. Non disperiamo.

Le restrizioni poste in essere dal Governo, ci stanno facendo riscoprire quanto sia importante un abbraccio, il contatto umano, il dialogo, l’amicizia, l’amore; dobbiamo indirizzare le nostre energie, la nostra e quella dei nostri figli, verso la VITA nella consapevolezza che il nostro comportamento dovrà essere più rispettoso di quei valori che oggi apprezziamo e che, forse, ne avevamo dimenticato il valore.

RESTIAMO ancora IN CASA: insieme c’è la faremo, uniti siamo una grande SQUADRA.

Tutto dovrà ripartire da questo! Durare in eterno, godere della natura, vivere la vita.

Noi tutti, Servitori dello Stato, sappiamo benissimo quanto sia importante, in questi drammaticimomenti ricevere e sentire vicini sentimenti di gratitudine,apprezzamento e approvazione per l’incessante attività prestata. Non lo dimenticheremo mai.

GRAZIE di CUOREper avercelo dimostrato.



Caltanissetta lì 12 Aprile 2020



I Corpi dello Stato di Caltanissetta





Loading the player...

Coronavirus. Cala il contagio in Sicilia: i malati sono 2.030 (+29). I guariti salgono a 223. Scende il numero dei ricoverati

News Successiva Coronavirus. Primo paziente dimesso dalla terapia intensiva: lacrime e commozione al Sant'Elia. Il video

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare