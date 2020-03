Politica 553

Caltanissetta, la giunta Gambino ha un nuovo assessore: è l'avvocato Francesco Nicoletti

Nicoletti, avvocato, fa parte del M5S da tanti anni. Il sindaco Roberto Gambino, ha detto che il nuovo assessore si occuperà di "crescita territoriale

Rita Cinardi

03 Marzo 2020 11:13

Francesco Nicoletti, avvocato, entra a far parte della giunta del sindaco Roberto Gambino. "Il nuovo assessore - ha detto il primo cittadino - avrà un progetto da portare avanti. L'assessorato si chiamerà alla 'crescita territoriale'. Solo andando a lavorare in maniera precisa sui fattori di sviluppo del territorio potremo crescere. L'avvocato è dentro il M5S da tanti anni e noi abbiamo bisogno di gente preparata come lui". Nicoletti si è presentato ai giornalisti nel corso della conferenza stampa di questa mattina a Palazzo del Carmine. "Per rilanciare il territorio e la sua economia occorre attrarre nuove risorse da ambienti esterni, Italia ed estero. Ci sono dei settori strategici che vengono privilegiati rispetto ad altri, penso all'export di prodotti agroalimentari e al turismo in ogni sua forma. L'export del panorama locale se ulteriormente potenziato potrebbe trovare spazi di crescita. Per ciò che attiene il turismo vorremo far diventare il nostro territorio meta per tutto l'anno. L'UNESCO ha dichiarato la dieta mediterranea come bene dell'umanità che va tutelato. Dieta ovviamente intesa come stile di vita mediterraneo. Questo assessorato punterà alla realizzazione di un progetto sistemico di sviluppo territoriale per far diventare Caltanissetta centro per la tutela della dieta mediterranea proprio come stile di vita, promuovendola nel mondo. Vogliamo anche creare un parco tematico sulla dieta mediterranea dove si faranno aree espositive, culturali, showcooking etc. Per riuscire però bisogna essere comunità. Se arriviamo a fare questo passaggio avremmo cambiato la città quindi serve lo sforzo di tutti. Dal lato economico significa aiutare gli agricoltori a continuare a produrre qualità e spingere la filiera a fare internazionalizzazione. Ma la cosa più importante sono i progetti sistemici di sviluppo che oggi hanno la possibilità di traghettare nuove risorse. Da oggi cominceranno una serie di incontri con tutti i soggetti del territorio perché abbiamo bisogno di tutti voi". L'assessore Nicoletti va ad aggiungersi agli altri 7 componenti della giunta, Marcello Frangiamone, Cettina Andaloro, Luciana Camizzi, Grazia Giammusso, Giuseppe La Mensa, Fabio Caracausi e Marcella Natale.

