Caltanissetta. La Giovane Orchestra Sicula protagonista del terzo appuntamento di "Natale in rosa"

er l'occasione l'orchestra sarà composta da sole donne, ed arricchita dalla presenza del coro gospel "Joy's Chorus", della Corale R. Chinnici e del coro Euterpe del Liceo Musicale Manzoni-Juvara di Caltanissetta

Redazione

20 Dicembre 2019 22:03

La “Giovane Orchestra Sicula” ritorna ad essere protagonista per gli eventi natalizi del nisseno. Da sei anni dalla sua costituzione, con oltre 70 concerti, dopo lo straordinario successo dell'opera “Cavalleria Rusticana” e il notevole consenso popolare e critico, la GOS sarà impegnata in diversi appuntamenti natalizi, primo tra tutti un concerto tutto al femminile. Per l'occasione l'orchestra sarà composta da sole donne, ed arricchita dalla presenza del coro gospel “Joy's Chorus”, della Corale R. Chinnici e del coro Euterpe del Liceo Musicale Manzoni-Juvara di Caltanissetta (quest'ultimo diretto dal Maestro Rosa Maria Chiarello). "Un evento un po insolito, ma che insolito non dovrebbe essere - dice il direttore e fondatore della GOS - "riuscire a portare nel tempo delle realtà così complesse in un territorio ben povero di risorse è un miracolo. Il mio ringraziamento va sicuramente alle aziende locali e ai patron dell’evento Danilo Lapadura e Tiziano La marca che hanno a cuore la cultura e la musica fatta dai giovani". La direzione artistica è del giovane Maestro Raimondo Capizzi (dal 2019 accademico presso la LCA di Londra.) Appuntamento a Sabato 21 dicembre presso l'artistica e storica Chiesa di San Sebastiano, in Piazza Garibaldi a Caltanissetta. L’evento, previsto inizialmente alle ore 19.30, comincerà per motivi tecnici alle ore 21.

