Caltanissetta, la Fials: incentivi al personale sanitario impegnato contro il coronavirus, ecco il piano proposto all'Asp

La proposta della Fials prevede degli incentivi che variano da 30 a 120 euro al giorno in base anche al rischio corso dagli operatori

Redazione

23 Aprile 2020 16:13

Una proposta per premiare il personale sanitario impegnato nella difficile battaglia contro il coronavirus. La Fials di Caltanissetta ha invitato l’Asp ad avviare le procedure necessarie per il confronto con i sindacati necessario a istituire un sistema premiante del personale di comparto sull’emergenza Covid-19. La proposta della Fials prevede degli incentivi che variano da 30 a 120 euro al giorno in base anche al rischio corso dagli operatori. Il sindacati individua anche da dove attingere le somme: tra queste ci sono una quota non inferiore pari all’1,5 % del bilancio aziendale, i soldi assegnati dal decreto “Cura Italia”, i risparmi sui fondi per mancata attribuzione di posizioni organizzative e coordinamenti e altre fonti finanziare dettagliate in maniera analitica. “Si tratta di una proposta di buon senso su cui siamo pronti al confronto con l’azienda" dicono il segretario Gioacchino Zuppardo e le Rsu Giuseppe Cirigjnotta, Liborio Scupolito, Giuseppe Fiorino, Giuseppe Alcamisi e Salvatore Zuppardo.

Di seguito la proposta secondo le varie categorie:A. Personale cat D e Ds (Infermieri, Tecnici di Laboratorio, Tecnici di Radiologia e Fisioterapisti), impegnato direttamente nei percorsi definiti all’emergenza coronavirus:

1) Operatori sanitari assegnati ed operanti nei triage infettivologici (pre-triage)

2) Operatori sanitari assegnati ed operanti nelle U.O. di Radiologia

3) Operatori sanitari assegnati ed operanti nelle U.O. di ricovero dei pazienti Covid-19(Rianimazione, Malattie Infettive, Medicina, Pneumologia, RSA Covid-19 di Caltanissetta, SPDC del P.O. di Gela P.O.S Elia).

4) Operatori sanitari assegnati alle U.O. di Laboratorio Analisi e U.O. di Riabilitazione.

5) Operatori Tecnici-Sanitari e Operatori sanitari Tecnici della Prevenzione assegnati al Dipartimento di Prevenzione Veterinario U.O. I.A.O.A. e Dipartimento di Prevenzione Medico U.O. S.I.A.N.

Assegnazione di quota giornaliera pari ad € 120,00 per ogni giornata di effettiva presenza con decorrenza dal 15 marzo al 30 giugno c.a. (data presunta di fine emergenza).



B. Personale cat A-B-Bs e C (OSS, ASS, Tecnici Sanitari della Prevenzione ed Autisti ambulanze), impegnato direttamente nei percorsi definiti all’emergenza coronavirus:

1) Personale assegnato ed operante nei triage infettivologico (pre-triage)

2) Personale assegnato ed operante nelle U.O. di Radiologia

3) Personale assegnato ed operante nelle U.O. di ricovero dei pazienti Covid-19(Rianimazione, Malattie Infettive, Medicina, Pneumologia, RSA COVID-19 di Caltanissetta ed SPDC del P.O. di Gela).

4) Personale assegnato ed operante alle U.O. di Laboratorio Analisi e U.O. di Riabilitazione.

5) Ausiliari specializzati.

Assegnazione di quota giornaliera pari ad € 60,00 per ogni giornata di effettiva presenza con decorrenza dal 15 marzo al 30 giugno c.a. (data presunta di fine emergenza).



C. Tutto il personale sanitario cat. D e Ds non direttamente impegnato nei percorsi definiti all’emergenza coronavirus:

Assegnazione di una quota giornaliera pari ad € 40,00 per ogni giornata di effettiva presenza con decorrenza dal 15 marzo al 30 giugno c.a. (data presunta di fine emergenza).



D. Tutto il personale OSS, ASS, Amm.vo e Tecnico di comparto non direttamente impegnato nei percorsi definiti all’emergenza coronavirus:

Assegnazione di una quota giornaliera pari ad € 30,00 per ogni giornata di effettiva presenza con decorrenza dal 15 marzo al 30 giugno c.a. (data presunta di fine emergenza).



