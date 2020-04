Cronaca 4905

Caltanissetta, la farmacia Eufrate sul collaboratore ricoverato al Sant'Elia: "Basta con voci false e gratuite che creano danno di immagine"

Pubblichiamo di seguito la nota inviata dalla farmacia Eufrate in merito a un collaboratore di 58 anni ricoverato in Malattie Infettive

Redazione

11 Aprile 2020 10:37

Ci rivolgiamo a tutti i nostri clienti e a tutti i cittadini nisseni che in questi giorni sono stati "aggrediti" da voci su facebook e whatsapp per fare chiarezza. Un nostro collaboratore che presta servizio nella farmacia di via Turati attualmente si trova ricoverato presso l'ospedale Sant'Elia nel reparto di Malattie Infettive in attesa di esito del tampone per coronavirus e speriamo di riaverlo presto tra noi a lavoro. Sono già trascorsi 14 giorni dal suo ultimo ingresso ed eventuale contatto con gli altri soggetti operanti presso la stessa struttura e, ringraziando il buon Dio, stanno e stiamo tutti bene. La farmacia è stata comunque sanificata e si continua a lavorare (oggi con un grosso pensiero in meno) come si è sempre fatto già da prima e cioè rispettando le massime cautele e protezioni di rito. Volevamo ringraziare quanti ci hanno dimostrato la loro vicinanza e il loro affetto chiedendo informazioni sul nostro collega e mettendoci in guardia da chi in maniera subdola, cattiva e gratuita, ha cercato di recarci un danno di immagine e lavorativo. In riferimento agli autori di questi messaggi lesivi lasciamo a voi ogni commento. Non risponderemo a nessun altro post ma cogliamo l'occasione per augurare a voi e a tutte le vostre famiglie una lieta e serena Pasqua ... a casa. Grazie.

