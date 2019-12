Sport 28

Caltanissetta, la DLF Nissa Rugby aggiusta le panchine del "M. Tomaselli": un regalo alla città

La società sportiva utilizza la struttura insieme ad altre squadre. A proprie spese, ha deciso di sistemare le panchine dello stadio

Redazione

22 Dicembre 2019 11:31

“Un regalo alla città”. Questo il messaggio legato all’iniziativa della DLF Nissa Rugby che, a proprie spese, ha deciso di sistemare le panchine dello stadio comunale “M. Tomaselli”. Nel pomeriggio di venerdì 20 dicembre, è stata ripristinata la completa e totale funzionalità delle panchine dell’impianto sportivo del capoluogo nisseno.La società presieduta da Giuseppe Lo Celso, che vive la sua undicesima stagione, è una dei “condomini” della struttura. “La nostra decisione è legata semplicemente al desiderio di rendere più accogliente e maggiormente fruibile la nostra casa sportiva. Vogliamo che anche tutti coloro i quali, più o meno saltuariamente, utilizzano l’impianto possano usufruirne al meglio. Non c’è nessuna differenza con chi vivendo in un palazzo decide di mettere una pianta o un ornamento. Speriamo, anzi siamo sicuri, che tutti presteranno la massima attenzione per mantenere in buono stato le panchine. Ogni società sportiva e non solo, ogni sportivo, ogni nisseno, è chiamato ad offrire un piccolo contributo per migliorare la città. In questo momento in cui siamo alla ribalta come ultimi in Italia per qualità della vita, siamo sicuri che tutti opereremo congiuntamente per risalire la classifica. Il nostro è uno sport in cui i valori sono elemento imprescindibile, in cui è fondamentale agire ed operare uniti per andare in meta. Auguri a tutti i nisseni!”.









“Un regalo alla città”. Questo il messaggio legato all’iniziativa della DLF Nissa Rugby che, a proprie spese, ha deciso di sistemare le panchine dello stadio comunale “M. Tomaselli”. Nel pomeriggio di venerdì 20 dicembre, è stata ripristinata la completa e totale funzionalità delle panchine dell’impianto sportivo del capoluogo nisseno.La società presieduta da Giuseppe Lo Celso, che vive la sua undicesima stagione, è una dei “condomini” della struttura. “La nostra decisione è legata semplicemente al desiderio di rendere più accogliente e maggiormente fruibile la nostra casa sportiva. Vogliamo che anche tutti coloro i quali, più o meno saltuariamente, utilizzano l’impianto possano usufruirne al meglio. Non c’è nessuna differenza con chi vivendo in un palazzo decide di mettere una pianta o un ornamento. Speriamo, anzi siamo sicuri, che tutti presteranno la massima attenzione per mantenere in buono stato le panchine. Ogni società sportiva e non solo, ogni sportivo, ogni nisseno, è chiamato ad offrire un piccolo contributo per migliorare la città. In questo momento in cui siamo alla ribalta come ultimi in Italia per qualità della vita, siamo sicuri che tutti opereremo congiuntamente per risalire la classifica. Il nostro è uno sport in cui i valori sono elemento imprescindibile, in cui è fondamentale agire ed operare uniti per andare in meta. Auguri a tutti i nisseni!”.









News Successiva Body Building, al Ludus Maximus di Roma ottime prestazioni per gli atleti allenati da Alfonso Curatolo

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare