Caltanissetta, la Croce Rossa cerca infermieri: pubblicato un bando per la realizzazione di un database

Gli interessati possono inviare il loro curriculum alla sede locale della Croce Rossa. Il contratto dovrebbe partire dal primo luglio

Redazione

10 Giugno 2020 21:09

Nell’ottica dell’implementazione delle collaborazioni con locali realtà, il comitato della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta ha la necessità di creare un “database dinamico” con l’obiettivo di costituire un elenco di professionisti disponibili al pronto impiego in caso di necessità. In questa fase le disponibilità saranno prevalentemente legate al prestare attività in supporto ai servizi sanitari di pubblica utilità, fermo restando il principale e prioritario impiego di personale già inserito nell’organico volontaristico della Croce Rossa Italiana; Personale infermieristico. PERIODO DI IMPIEGO PRESUNTIVO: Dal 01.07.2020 – al 30.09.2020, da svilupparsi prevalentemente nel territorio della Provincia di Caltanissetta;

CONTRATTO

Attività libero professionale con ricevuta di prestazione occasionale o con partita iva, rese esclusivamente sui servizi effettivamente resi. E’ esclusa ogni forma di contrattualizzazione con CCNL; Il pagamento delle spettanze avverrà entro trenta giorni dalla presentazione della propria fattura/ricevuta esclusivamente a mezzo bonifico bancario indicato, fermo restando la regolarità delle prestazioni rese.

NOTE PER LA CANDIDATURA: I professionisti interessati possono inviare il proprio Curriculum Vitae – completo dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali, recapiti telefonici ed e-mail, data e firma – in formato europeo esclusivamente in formato PDF corredato di valido documento d’identità all’indirizzo e-mail caltanissetta@cri.it ; In base alle necessità, i candidati ritenuto in base ai curriculum più idonei verranno contattati telefonicamente per un successivo colloquio. La partecipazione al presente avviso costituisce implicito assenso ed accettazione alle norme previste dal presente avviso. I dati saranno comunque conservati nel database per la durata di due anni dall’invio del cv, salvo espressa comunicazione di cancellazione da parte del titolare dei dati stessi.



