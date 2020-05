Attualita 60

Caltanissetta, la Cassa edile provinciale vicina a chi ha bisogno: distribuite mascherine e aiuti al banco alimentare

E' stata tesa una mano, tramite la Croce Rossa, l'Adas e tanti sacerdoti, a tutti coloro che sono in difficoltà

Redazione

09 Maggio 2020 11:56

Michelangelo Geraci, Presidente Cassa edile e Franco Cosca, attuale Vice Presidente dell 'ente nisseno cassa edile, come comitato di presidenza dell' ente da settimane, in rappresentanza di tutto il comitato di gestione ha deliberato di attivare la macchina della solidarietà in relazione alla crisi sanitaria per tutti i Comuni della provincia. Negli scorsi giorni sono state consegnate più di tremila mascherine, contributi per il banco alimentare, sanificatore, il tutto alle sezioni della Croce Rossa italiana, all'Adas, a molti sacerdoti. L'azione dell'ente nisseno cassa edile rappresenta un segnale concreto di attenzione poichè si ritiene doveroso stare vicino alla nostra comunità che in troppe occasioni vive ai margini della società e rischia un ulteriore arretramento, basti pensare alla crisi del mondo del lavoro, alla disperazione di centinaia di imprese al collasso e migliaia di lavotarori senza occupazione e quindi il reddito di tutta la provincia va indietro. La distribuzione è in corso, siamo contenti di aver riscontrato sorrisi veri in questa fase così buia della vita di ogni donna e ogni uomo, data la tensione generata dal covid - 19





Michelangelo Geraci, Presidente Cassa edile e Franco Cosca, attuale Vice Presidente dell 'ente nisseno cassa edile, come comitato di presidenza dell' ente da settimane, in rappresentanza di tutto il comitato di gestione ha deliberato di attivare la macchina della solidarietà in relazione alla crisi sanitaria per tutti i Comuni della provincia. Negli scorsi giorni sono state consegnate più di tremila mascherine, contributi per il banco alimentare, sanificatore, il tutto alle sezioni della Croce Rossa italiana, all'Adas, a molti sacerdoti. L'azione dell'ente nisseno cassa edile rappresenta un segnale concreto di attenzione poichè si ritiene doveroso stare vicino alla nostra comunità che in troppe occasioni vive ai margini della società e rischia un ulteriore arretramento, basti pensare alla crisi del mondo del lavoro, alla disperazione di centinaia di imprese al collasso e migliaia di lavotarori senza occupazione e quindi il reddito di tutta la provincia va indietro. La distribuzione è in corso, siamo contenti di aver riscontrato sorrisi veri in questa fase così buia della vita di ogni donna e ogni uomo, data la tensione generata dal covid - 19





News Successiva Processi a porte chiuse, la Cgil Caltanissetta: "Giuste le misure di sicurezza negli uffici giudiziari"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare