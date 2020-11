Salute 588

Caltanissetta, la casa di riposo Nonni Felici 4.0 acquista sanificatori al plasma freddo contro il Covid-19

La tecnologia Non Thermal Plasma presente in tutti i dispositivi Jonix, è in grado di abbattere il Covid-19: lo hanno dimostrato i test di laboratorio condotti al Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università di Padova

Redazione

20 Novembre 2020 18:00

Nonni Felici 4.0 è tra le pochissime case di riposo in Italia a dotarsi di sanificatori d’ambiente al plasma freddo che uccidono il COVID al 99,99% dopo mezz’ora.Un grande investimento è stato effettuato dalla cooperativa sociale ETNOS per garantire il benessere e la salute dei propri ospiti e degli operatori della casa di riposo, con un impianto di sanificazione integrato.

La struttura si è dotata di dispositivi con tecnologia NTP che presenta un’efficacia antivirale nei confronti di SARS-CoV-2, con un abbattimento della carica virale al 99,9999%.

In parole più semplici possiamo dire che i dispositivi sono in grado di attivare l’aria degli ambienti in cui sono posizionati, sviluppando molecole reattive che attaccano le molecole inquinanti (virus tra cui anche SARS-CoV-2 , batteri, muffe o VOC) e le disgregano, rendendole così innocue.

La tecnologia Non Thermal Plasma presente in tutti i dispositivi Jonix, è in grado di abbattere il Covid-19: lo hanno dimostrato i test di laboratorio condotti al Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università di Padova.

La cooperativa sociale Etnos continua incessantemente la propria opera di innovazione e sviluppo mantenendo sempre alti i livelli di sicurezza ma anche di riduzione dell’impatto ambientale.

Oltre a questi dispositivi di purificazione permanente dell’aria, l’equipe multidisciplinare della casa di riposo si sottopone costantemente a screening di controllo.

-Questa fase di emergenza è stata per noi motivo di profonda riflessione. Abbiamo il dovere di garantire ai nostri amati ospiti il massimo livello di sicurezza ed allo stesso tempo creare continuamente attività che possano mantenere alto l’interesse e la partecipazione. La stimolazione cognitiva permanente è alla base del nostro intervento quotidiano che mantiene alto i livelli di umore e trascorrere la propria vita in allegria e socialità-

Chi volesse avere informazioni sui dispositivi o sullo studio scientifico condotto dall’UNIVERSITA’ di PADOVA Prof. Crisanti su “EFFICACIA VIRUCIDA NEI CONFRONTI DELLA SARS- COVID -2” dei SANIFCATORI

JONIX può scriverci a info@cooperativaetnos.it o sul sito internet www.cooperativaetnos.it







Nonni Felici 4.0 è tra le pochissime case di riposo in Italia a dotarsi di sanificatori d’ambiente al plasma freddo che uccidono il COVID al 99,99% dopo mezz’ora.Un grande investimento è stato effettuato dalla cooperativa sociale ETNOS per garantire il benessere e la salute dei propri ospiti e degli operatori della casa di riposo, con un impianto di sanificazione integrato.

La struttura si è dotata di dispositivi con tecnologia NTP che presenta un’efficacia antivirale nei confronti di SARS-CoV-2, con un abbattimento della carica virale al 99,9999%.

In parole più semplici possiamo dire che i dispositivi sono in grado di attivare l’aria degli ambienti in cui sono posizionati, sviluppando molecole reattive che attaccano le molecole inquinanti (virus tra cui anche SARS-CoV-2 , batteri, muffe o VOC) e le disgregano, rendendole così innocue.

La tecnologia Non Thermal Plasma presente in tutti i dispositivi Jonix, è in grado di abbattere il Covid-19: lo hanno dimostrato i test di laboratorio condotti al Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università di Padova.

La cooperativa sociale Etnos continua incessantemente la propria opera di innovazione e sviluppo mantenendo sempre alti i livelli di sicurezza ma anche di riduzione dell’impatto ambientale.

Oltre a questi dispositivi di purificazione permanente dell’aria, l’equipe multidisciplinare della casa di riposo si sottopone costantemente a screening di controllo.

-Questa fase di emergenza è stata per noi motivo di profonda riflessione. Abbiamo il dovere di garantire ai nostri amati ospiti il massimo livello di sicurezza ed allo stesso tempo creare continuamente attività che possano mantenere alto l’interesse e la partecipazione. La stimolazione cognitiva permanente è alla base del nostro intervento quotidiano che mantiene alto i livelli di umore e trascorrere la propria vita in allegria e socialità-

Chi volesse avere informazioni sui dispositivi o sullo studio scientifico condotto dall’UNIVERSITA’ di PADOVA Prof. Crisanti su “EFFICACIA VIRUCIDA NEI CONFRONTI DELLA SARS- COVID -2” dei SANIFCATORI

JONIX può scriverci a info@cooperativaetnos.it o sul sito internet www.cooperativaetnos.it







News Successiva Coronavirus, tamponi rapidi: screening in 50 città siciliane. Drive-in anche nei comuni del nisseno

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare