Caltanissetta, la Cardiologia del Sant'Elia riapre le porte ai ricoveri elettivi non urgenti

"Non vorremmo mai più assistere a scelte da parte di pazienti, che per paura del COVID, non si presentino in ospedale per un dolore toracico" scrivono i medici Felice Rindone e Giovanni Longo

Redazione

07 Novembre 2020 18:17

Da lunedì l’U.O.C. di Cardiologia UTIC ed Emodinamica riapre le porte ai ricoveri elettivi non urgenti.

Dopo che un infermiere è risultato positivo al Cov-Sars 2, in via del tutto precauzionale, sono stati sospesi i ricoveri elettivi non urgenti. Immediatamente dopo, in ottemperanza alle direttive Aziendali, sono stati eseguiti i dovuti test all’interno del reparto, tutti risultati negativi sia al primo che al secondo tampone.

Questo ci consente di riaprire le porte del reparto alla cittadinanza nissena e alle province vicine, in totale sicurezza.



Questa informazione, a mezzo stampa, si rende necessaria al fine di trasmettere alla cittadinanza un segnale di serenità e fronteggiare i continui bombardamenti mediatici che hanno l’effetto di determinare un pericoloso allarmismo, il quale potrebbe ripercuotersi sulla salute degli stessi pazienti.



Non vorremmo mai più assistere a scelte da parte di pazienti, che per paura del COVID, non si presentino in ospedale per un dolore toracico o altre patologie urgenti.

L’infarto del miocardio, tra tutte, oggi è la malattia più incidente nella società moderna e grazie alle innovazioni tecnologiche e scientifiche, è possibile contrastarlo in modo efficace.

Un ritardo nel raggiungere il centro di riferimento - e la cardiologia con l’U.O.S. di Emodinamica del P.O. “S. Elia” è uno di questi - potrebbe rivelarsi fatale.



È per questo che in un momento così delicato, in cui medici e infermieri, sono costretti a lavorare in trincea, avremmo il piacere che la politica supporti e analizzi in modo costruttivo - e non polemico - l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo.



La cardiologia, così come l’intero P.O. “S.Elia”, in cui ogni giorno noi lavoriamo e viviamo è “sicuro” e non vi sono, ad oggi, focolai che possano mettere a rischio la salute degli utenti e dei pazienti.



Il Direttore f.f. di U.O.C. di Cardiologia-UTIC-Emodinamica

Dott. F. Rindone



Il Responsabile di U.O.S. di Emodinamica

Dott. G. Longo







