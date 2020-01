Cronaca 306

Caltanissetta, la campagna intorno al cimitero Angeli trasformata in un immondezzaio

Mentre in città si cerca di spingere al massimo la raccolta differenziata i soliti incivili si rifiutano di stare alle regole

Rita Cinardi

17 Gennaio 2020 18:35

Si era affacciata dalla ringhiera, dopo una visita ai suoi cari defunti al cimitero Angeli, per godere della vista e della bellezza della natura. Peccato che la visione è stata tutt'altro che romantica e distensiva. A rovinare il panorama mozzafiato della vallata e i suoi odori una vera e propria discarica a cielo aperto. Rifiuti di ogni tipo, quelli che dovrebbero essere destinati ai cassonetti della differenziata, sono stati gettati in una delle vallate più belle della città. "Mi sono affacciata sulla ringhiera di fronte al cancello più in basso - ha detto la nostra lettrice - e quello che ho visto è stato uno spettacolo indecoroso. Sacchi di immondizia ovunque". Mentre in città si cerca di spingere al massimo il sistema della raccolta differenziata i soliti incivili si rifiutano di stare alle regole. E anziché rispettare orari e regole di conferimento, cittadini indisciplinati si recano, magari nelle ore più buie, in questa zona della città per disfarsi dell'immondizia. Non si tratta, purtroppo, dell'unica discarica a cielo aperto. Se da una parte nelle zone residenziali sono stati rimossi i vecchi cassonetti sostituiti dai nuovi contenitori e regna un certo ordine e pulizia, altre zone, soprattutto quelle periferiche, o il solito quartiere Provvidenza, sono stati trasformati in veri e propri immondezzai.

