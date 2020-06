Cronaca 123

Caltanissetta, la campagna "Dona il caffè al bar del tuo cuore" si conclude con la donazione di materiale didattico

Il materiale andrà agli alunni più bisognosi dell'istituto comprensivo "Vittorio Veneto"

23 Giugno 2020 19:58

Dopo aver consegnato ai “Bar del Cuore” le donazioni che diversi nisseni avevano effettuato nel mese di Maggio per la campagna “Dona il caffè al bar del tuo cuore”, per aiutare i piccoli bar di Caltanissetta, che dopo due mesi di chiusura forzata per i decreti governativi per arginare la pandemia del Coronavirus, e le notevoli perdite economiche, si sono ritrovati a dover affrontare le spese per la riapertura con tutte le prescrizioni previste per mantenere i livelli di sicurezza, ieri sono state donati all’Istituto Comprensivo Statale Vittorio Veneto, con i suoi quattro plessi scolastici di frontiera del centro storico di Caltanissetta, del materiale didattico per gli alunni più bisognosi. Hanno preso in consegna il materiale l'insegnante Antonella Palumbo, collaboratrice del dirigente scolastico Mario Cassetti (assente per impegni con gli esami di stato), ed altri insegnanti dell'Istituto Vittorio Veneto.Quadernoni, colori a spirito e a pastelli, acquerelli, matite, penne, colla, forbici, temperamatite, gomme, sono stati acquistati con le donazioni di nisseni, che non avendo indicato il bar del proprio cuore al quale indirizzare la donazione, così come previsto dagli organizzatori della campagna di raccolta fondi, sono state destinate per gli alunni più bisognosi dei plessi scolastici del centro storico dell’Istituto Vittorio Veneto.

E così dopo quasi due mesi dall’avvio dell’inziativa, i quattro promotori, Francesca Mugavero, Irene Bonanno, Angelo Tramontana e Pasquale Tornatore, chiudono la raccolta fondi, che al netto dei diritti della piattaforma di crowfunding, ha totalizzato 1.091 euro da 37 donatori, per 12 bar della città, oltre all’importo destinato all’Istituto Comprensivo Statale Vittorio Veneto.

I promotori di “Dona il caffè al bar del tuo cuore” ringraziano tutti i donatori che hanno avuto la sensibilità a sostenere i gestori e le loro famiglie, di queste attività, luoghi di socialità e di amicizia, che hanno deciso con la loro donazione di coccolare ed incentivare il proprio bar del cuore e restituire la cortesia che gli ha sempre riservato, e ringraziano anche chi ha deciso di donare alla scuola.

