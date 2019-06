Eventi 14

Caltanissetta, l'8 giugno alla Strata 'a Foglia l'evento "Arte Moda & Sapori"

Alle ore 19:00 l’AperiModa e la sfilata con abiti messi a disposizione da Akè, Charme, Boutique Francesca e Gruttadauria Carmelo e Apollonia

07 Giugno 2019 16:43

PassoPasso …….. insieme è un comitato spontaneo che si pone come obbiettivo quello di essere un contenitore di idee ed iniziative per la valorizzazione di Caltanissetta. I componenti del comitato si adoperano perché credono nelle proprie origini e si rispecchiano nei valori e fondamenti che ci contraddistinguono e tutti si adoperano per il diritto di avere una città pulita, viva, che organizza iniziative ed eventi per la collettività e per tutti coloro i quali vengono in visita a Caltanissetta.Al comitato hanno già aderito diverse associazioni, commercianti, cittadini e si è già incontrato più volte per discutere di vari argomenti riguardanti il centro storico e non.

Il primo risultato di questo nuovo percorso è l’evento “Arte Moda & Sapori” che Federazione Moda Italia Confcommercio, la Rete d’Imprese Strata ‘a Foglia, Café Letterario - Caltanissetta e PassoPasso … insieme in collaborazione con le attività commerciali: Akè, Charme, Boutique Francesca e Gruttadauria Carmelo e Apollonia, Mia MakeUp, HH parrucchieri ed il Liceo Artistico “Rosario Assunto”, hanno organizzato per sabato 8 giugno. L’evento si svolgerà all’interno del mercato storico della Strata ‘a Foglia. Lo sfondo dell’evento saranno le tradizionali bancarelle di frutta e verdura e i nuovi locali nati nell’ultimo anno e che stanno contribuendo alla riqualificazione dell’antico mercato.

Programma dell’evento:

Si parte alle ore 10:00, in Corso V. Emanuele, con la tarantella siciliana ballata dagli alunni della Scuola Elementare “L. Sciascia”.

Alle ore 11:00 Shooting fotografico, con le modelle che sfileranno la sera, all’interno del mercato con gli abiti realizzati dal Liceo Artistico “Rosario Assunto” di Caltanissetta.

Alle ore 19:00 l’AperiModa e la sfilata con abiti messi a disposizione da Akè, Charme, Boutique Francesca e Gruttadauria Carmelo e Apollonia. Il trucco sarà curato da Mia MakeUp mentre le acconciature da HH parrucchieri.



Il Coordinamento di PassoPasso



